Con el pago de la primera quincena de enero, el martes los trabajadores retirados y en activo de la Universidad Autónoma de Sinaloa se toparon con el primer descuento en sus percepciones económicas que evitará que desaparezca la jubilación dinámica y también que la carga financiera por su implementación recaiga sobre la casa de estudios, con repercusión en el erario institucional e impacto directo en la educación que reciben más de 170 mil estudiantes.

Claro que la retención de un porcentaje que varía de entre el 5 y 20 por ciento causa irritación al igual que inconforma cualquier menoscabo que golpee el bolsillo de las personas y el ingreso de las familias, sin embargo, las posibles acciones legales que emprendan los afectados estarían recibiendo reveses en los tribunales al sentarse jurisprudencia por considerar el Poder Judicial como ilegales estos esquemas de retiro.

En el afán de aclarar el panorama debe tomarse conciencia de que quisiera o no el Rector Jesús Madueña Molina aplicar estas medidas, atendió el apremio que el Gobierno federal hace al total de las universidades públicas de México para que resuelvan sistemas de jubilación que no son reconocidos por las leyes en materia laboral y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco admite en los alegatos de amparos tendientes a mantener vigente esta prestación.

Junto a esa noticia que inquietó a los beneficiarios de la jubilación dinámica vino la confirmación de que la Universidad ya firmó con los gobiernos federal y estatal el Convenio de Apoyo Financiero que le permitirá contar durante 2026 con las partidas monetarias suficientes y puntuales para cubrir la nómina sin mayores dilaciones. El retraso en los pagos de sueldo y aguinaldo, ocurrido a finales de 2026 e inicios del año en curso, se debió precisamente a que en Palacio Nacional era afinada la aprobación del presupuesto y la reingeniería financiera y administrativa.

Esto significa que en las siguientes semanas la administración de Madueña entrará a la etapa en la cual el rescate de la UAS tendrá que concretarse conforme se acordó con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Rubén Rocha Moya en tres puntos esenciales: uno, limpiar la nómina de “aviadores” que es el personal que sí cobra pero no trabaja; dos, efectuar la compactación por áreas académicas para reducir gastos operativos de facultades con poco alumnado y, tres, transparentar el manejo del dinero universitario permitiendo la fiscalización de los órganos auditores competentes.

Cumplidas tales condiciones, la UAS accederá a bolsas financiera extraordinarias a las que tienen acceso otras universidades del País que han concretado la expectativa del régimen de la Cuarta Transformación consistente en que los presupuestos otorgados a las IES consoliden la calidad académica sin ser desviados de lo que es la misión y razón de ser en los campus. Para lograrlo, pronto se conocerán las reformas estructurales a realizar con el consenso de la comunidad universitaria.

En tal estado de cosas la UAS está emplazada por la Federación a entrar en un período de estabilidad que es vital para la recomposición interna. Si bien es cierto que la jubilación dinámica inconforma y moviliza a los hoy beneficiados, el Rector Madueña tratará de sostener viva la prestación antes de atender la recomendación de las secretarías de Educación y de Hacienda para que prescinda de este esquema quitándolo de tajo.

En este tema conflictivo deberán ser los cabildeos y la voluntad por la transparencia lo que tiendan puentes de reencuentro. El fideicomiso que administrará los fondos que aporten los trabajadores en activos es impensable sin la auténtica rendición de cuentas; los recursos quitados a los que gozan de la JD, que amortizarán los pagos de dicha prestación quitándole presión a las finanzas de la UAS, tendrán que ser ejercidos bajo la más amplia lupa del sector contribuyente.

A la reingeniería de la UAS la espolea otro plazo fatal. El apoyo del Gobernador Rubén Rocha para concretarla, y la disposición del Mandatario para resolver los bucles de complicación financiera, terminan el 31 de octubre de 2027 y después de ello las autoridades universitarias estarán solas ante el Gobierno federal que no se anda por las ramas en el plan de reestructura de la educación superior.