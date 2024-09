El Gobierno de Sinaloa ha entrado a una trayectoria humanitaria sin ruta de retorno. Con el resguardo e identificación de más de 2 mil casos, más los que se acumulen porque las desapariciones forzadas en México configuran una crisis de seguridad nacional, Rocha Moya demuestra voluntad por ir más allá de las desidias e indolencias desplegadas por otros mandatarios.

Lo ya concretado con el Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana y el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, necesita del acompañamiento y vigilancia ciudadanas y, sobre todo, de la comprensión respecto al tamaño del desafío para los afanes en ciernes. No podríamos, ni por asomo, calcular el sufrimiento de las madres buscadoras ni tampoco suponer el desenlace de tan ambicioso plan puesto en marcha en apoyo a las organizaciones de rastreadoras.

No es justicia lo que reciben, porque ello depende de las evidencias que obtenga la Fiscalía General del Estado para integrar las correspondientes carpetas de investigación, pero sí se les aportaría la indispensable serenidad en el alma si lograran resolver la interrogante de dónde están que ellas les tatúan a plazas, oficinas de Gobierno, fiscalías, valles y cerros donde dejan huella sus búsquedas, sus pasos, sus azadones y palas.

Las madres buscadoras han luchado durante décadas y varias de ellas han perdido la vida en la jornada para hallar a los seres entrañables cuyos nombren pronuncian esperando la respuesta de aquellos que un día se los llevaron y nunca más supieron de sus paraderos. Tantos años de insensibilidad gubernamental, de asedio criminal, de desamparo ciudadano, de leyes que son letra muerta, hasta llegar al momento de la implementación de políticas públicas por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya que si bien es cierto no reparan el daño, sí son el abrazo fraternal a las rastreadoras cuando éstas habían recibido sexenios enteros de disimulos.

En efecto, resulta absurdo hasta conjeturar que todos los componentes de este tema tan sensible vayan separados en lo que viene. A lo caminado le debe seguir la conjunción hoy más que nunca de propósitos, respetando el área de intervención de cada quien, vínculo que al final de cuentas indica el sentido de la ruta a la solidaridad con aquellos que sufren la tragedia de la desaparición forzada, desventura que nadie estamos exentos de que toque a nuestras puertas.

Como lo especificó en La Semanera de ayer Patricia Figueroa Sauceda, Subsecretaria de Derechos Humanos, la fase del traslado de los restos humanos define el cuándo inicia operaciones el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, pero antes existe la planeación e investigación a detalle para llegar a este punto. “No se minimiza a nadie; las familias buscadoras han exigido esto, lo han demandado al Gobernador; no se puede minimizar el trabajo de quienes han exigido esto en dos años y diez meses”, afirmó.

Reverso

Por si no vuelven a sus regazos,

Respaldo a Jorge Ibarra

Rubén Rocha Moya se sumó ayer a las voces de respaldo al académico y analista Jorge Ibarra Martínez por la persecución política que autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa enderezan contra él debido a que hace uso de la garantía constitucional de la libertad de expresión al exponer la deplorable realidad que enfrenta la UAS después de la supuesta reunión que el ex Rector Héctor Melesio Cuén sostuvo con Ismael Zambada García, jefe del Cártel de Sinaloa. Les recordó el Gobernador a las autoridades universitarias que “no están en condiciones morales para hacer eso”. “Les ruego que ya no cometan esas cosas, no están para eso los universitarios, y si hay alguna manera de defender a Jorge Ibarra, lo vamos a defender”, agregó.