Un analista con pasado

“La presunta masturbación de Jeffrey Toobin en una videollamada (zoom) de trabajo es solo la punta del iceberg en términos de su sórdido pasado sexual. La estrella de la revista New Yorker y principal analista legal de CNN, quien está suspendido de la publicación y de licencia de la red después de ser acusado de realizar trabajo manual en una reunión en línea con otros talentos de la revista, fue denunciado por tener una relación extramatrimonial y tener a su novia embarazada hace una década.

https://nypost.com/2020/10/20/accused-zoom-masturbator-jeffrey-toobin-has-sordid-sex-history/

Toobin, un hombre casado de 60 años con dos hijos adultos con su esposa, tuvo un bebé con Casey Greenfield, la hija de uno de los entonces colegas de Toobin en CNN, Jeff Greenfield, en 2009. Casey, que es 14 años menor que Toobin, conoció a la graduada de la Facultad de Derecho de Harvard en la cafetería de Conde Nast mientras trabajaba como verificadora de hechos para la revista Glamour. Toobin, quien ha estado casado desde 1986 con su novia de la escuela de derecho Amy McIntosh, al principio negó la paternidad del bebé, hasta que las pruebas mostraron que él era el padre. Casey tuvo que llevar a Toobin a los tribunales en Manhattan por cuestiones de custodia y apoyo financiero.

Cuando la noticia de la aventura de la pareja llegó a los titulares alrededor de 2010, el ahora desaparecido sitio web Gawker publicó un artículo sobre los supuestos hábitos sexuales de Toobin titulado ‘Demasiado caliente para imprimir: el fetiche sexual XXX del presentador de CNN Jeffrey Toobin’.

Unos años antes, en 2008, Toobin fue de trabajo al club de swingers Miami Velvet en Florida. Toobin abrió su historia con la frase: ‘Un cartel dentro de la puerta principal de Miami Velvet, una especie de club nocturno en un edificio estilo almacén a pocos minutos del aeropuerto, dice: ‘Si la actividad sexual te ofende de alguna manera, no ingreses al local’.

La vida personal de Toobin volvió a ocupar un lugar central en su carrera el lunes cuando Vice informó sobre su supuesta falla en Zoom. Dos fuentes en la llamada en línea de la semana pasada dijeron al sitio web que vieron a Toobin masturbándose durante la reunión virtual con algunos de los nombres más importantes de la revista, así como con productores y trabajadores de la radio pública WNYC.

“Cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara”, le dijo Toobin a Vice en una sorprendente admisión. ‘Creí que no era visible en Zoom. Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video de Zoom’, dijo. ‘Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo’.

El hashtag #metoobin, una obra de teatro sobre el movimiento contra el acoso sexual #MeToo, comenzó a ser tendencia en Twitter después de la supuesta masturbación en línea de Toobin.

The New Yorker, que ha defendido el movimiento con su explosiva exposición de Ronan Farrow sobre el ahora convicto delincuente sexual y productor de Hollywood caído Harvey Weinstein, dijo que suspendería a su conocido redactor, mientras que CNN dijo que Toobin se tomaría una licencia indeterminada. Toobin no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.

Jeffrey Toobin regresó a CNN unos días después y admitió que masturbarse durante una llamada de Zoom, que lo despidió del New Yorker y lo llevó a una licencia de la red, fue ‘profundamente estúpido e indefendible’. ‘Siento que deberíamos abordar lo que sucedió en los meses desde entonces’, dijo la presentadora de CNN, Alisyn Camerota, de Toobin. ‘Para citar a Jay Leno, ‘¿Qué demonios estabas pensando?’ ‘No pensé que otras personas pudieran verme”, le dijo a Camerota en CNN Newsroom, pero estuvo de acuerdo en que no era una defensa por sus acciones”.