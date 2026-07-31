Subrayando aún más la calidad del misticismo espiritual de la música, por encima del afilado rigor del pensamiento filosófico, Íñigo Pirfano recurrió a un pasaje del Hiperión, de Holderlin, donde se dice: ‘El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona

Dijimos en la columna anterior que la expresión artística musical es un viaje al interior de uno mismo, algo que ni la misma reflexión filosófica es capaz de alcanzar.

Para experimentar el arrobamiento espiritual y místico del que hablamos, Íñigo Pirfano promueve una campaña titulada: “A kiss for all the world”, la cual busca llevar una apuesta por la vida a todo el planeta, mediante el respeto, convivencia y apuesta por la vida, sobre todo a partir de la música de Beethoven, desde el año 2016, para gozar de su esplendorosa belleza y gran contenido místico y espiritual.

En su libro “Ebrietas. El poder de la belleza”, Pirfano señaló que la mirada filosófica se une a los conceptos trascendentales de la filosofía clásica: “ Ens, Unum, Verum, Bonum y Pulchrum” (El ser es uno, verdadero, bueno y bello), que se constituyen en vía de acceso a las cuestiones más importantes del ser humano: “amor, belleza, sentido, moral, verdad, trascendencia”.

Citando a Theodor W. Adorno, precisó que la filosofía se topa de bruces con la música: “Como un chimpancé hojeando La Divina Comedia, el filósofo se rasca la cabeza y el sobaco sin conseguir apenas algún resultado más allá de cuatro obviedades y lugares comunes. Cuando uno echa un vistazo a alguna de las historias de la filosofía de la música más esforzadas, no se desprende lograrrse de la impresión de que casi todo lo que encierran es palabrería y retórica sofística”.

Subrayando aún más la calidad del misticismo espiritual de la música, por encima del afilado rigor del pensamiento filosófico, recurrió a un pasaje del “Hiperión”, de Holderlin, donde se dice: “El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”.

¿Llevo “Un beso para todo el mundo”? ¿Descubro la espiritualidad musical?