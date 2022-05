Un buen profesor es determinante para impactar la vida, resaltó Nuccio Ordine en entrevista publicada en El Espectador, de Colombia: ‘La buena escuela no la hacen los ordenadores, las pantallas, los smartphone ni la conexión a internet. La buena escuela solo la hacen los buenos profesores. Mi experiencia personal me ha demostrado que un buen profesor te puede cambiar la vida’.

Un buen profesor es determinante para impactar la vida, resaltó Nuccio Ordine en entrevista publicada en El Espectador, de Colombia: “La buena escuela no la hacen los ordenadores, las pantallas, los smartphone ni la conexión a internet. La buena escuela solo la hacen los buenos profesores. Mi experiencia personal me ha demostrado que un buen profesor te puede cambiar la vida”.

Remarcó la necesidad de conectar emocionalmente: “Entre un maestro y un discípulo siempre debe existir la seducción. Si el profesor no produce esa seducción, ese eros, es muy difícil que llegue a transmitir el amor por el conocimiento”.

Ordine subrayó que los bienes materiales ofrecen felicidad transitoria: “Buscas un smartphone 5, después viene el smartphone 6 que, por supuesto, hace cosas que el 5 no puede hacer. ¿Esto te da la felicidad? No puede dártela. Es como una rueda que no se detiene”.

Argumentó: “Los profesores deben transformar las aulas en espacios de resistencia a las banalidades del presente. Mucha gente piensa que cuando le digo a un estudiante que tiene que elegir su pasión soy un irresponsable. La pasión es fundamental. Cultivar la pasión significa poder hacer tu vida como tú quieres. Yo he cultivado mi vida sobre las bases del sacrificio y la pasión. Para mí, levantarme a las seis de la mañana para enseñar es un regalo de la vida, no un trabajo... Eso me hace pensar en esa pedagogía absurda que dice que puedes aprender sin esfuerzo. Es el sacrificio lo que te permite aprender”.

Pidió dar opciones a los jóvenes: “no es verdad que los jóvenes solo tengan dos opciones: el plomo o la plata. Existe una tercera opción: la belleza... No es verdad que los jóvenes están corrompidos, que ya nada les importa”.

¿Tengo, o tuve, buenos profesores?