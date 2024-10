Jesús, el popular Cachi Anaya... era el último bastión de las orquestas que hicieron época y alegraron las fiestas de los culichis de antaño, de aquel tiempo en que todas las familias se conocían y disfrutaban de una sana convivencia.

La noticia del fallecimiento de Jesús, el popular Cachi Anaya, se comunicó rápidamente, pues con él culminó una etapa musical en la vida de Culiacán. Era el último bastión de las orquestas que hicieron época y alegraron las fiestas de los culichis de antaño, de aquel tiempo en que todas las familias se conocían y disfrutaban de una sana convivencia.

Nació el 29 de octubre de 1930, en Culiacán. Fue hijo de Salvador Anaya Tostado, el original Cachi, originario de San Ignacio, quien formó una gran orquesta que animó la vida social de Culiacán. Aquel Culiacán que se divertía en los bailes del Casino, de la Sociedad Mutualista de Occidente, del Danubio Azul o del Club Atlético del Humaya.

A los 15 años comenzó a tocar en la orquesta Royal, la cual tomó el nombre de un cine, ya que en ese tiempo las orquestas tocaban en la entrada para invitar al público a asistir a la función, además de que ofrecían entretenimiento en los intermedios.

Le tocó alternar con Pedro Infante, a quien su papá le enseñó a tocar el violín, y con Enrique Sánchez Alonso, el popular compositor apodado Negrumo.

A los 18 años contrajo matrimonio y asumió sus responsabilidades familiares. Aprendió a tocar el violín y el saxofón. Alternó con la Orquesta Valladares, asi como la Orquesta de Larry Son y con Los Churumbeles de España.

Su repertorio era inmenso, pero el público solía pedirle Czardas, Danza Húngara, Poeta y Campesino, Concierto No. 5 de Brahms, Huapango de Moncayo, Dos Guitarras, Por una cabeza, New York New York, Celos, Danza Húngara, La Boda de Luis Alonso, Toca gitano, Pigale, la Serenata de Toselli, Serenata a la luz de la luna, entre otras.

¡Descanse en paz!

