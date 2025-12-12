Un canto por la paz en Sinaloa

Hermanos, el alma calmemos. Unidas nuestras voces, llegarán más lejos. Clamemos todos: ¡Basta, basta! Canten todos: Con fervor unidos la paz recuperaremos; amor y esperanza en Sinaloa respiraremos

En el concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven, de ayer y del próximo domingo en el Teatro Pablo de Villavicencio, durante el cuarto movimiento se canta la versión adaptada al español, y a Sinaloa, de la soprano Wendy García, no el poema de Schiller. Lo reproducimos aquí:

“Hermanos, el alma calmemos. Unidas nuestras voces, llegarán más lejos. Clamemos todos: ¡Basta, basta! Canten todos: Con fervor unidos la paz recuperaremos; amor y esperanza en Sinaloa respiraremos.

“Campos, playas, las calles vivas. Todo el silencio acabará; vuelvan la alegría y libertad a nuestras vidas. Campos, playas, las calles vivas. Todo el silencio acabará; vuelvan la alegría y libertad a nuestras vidas.

“Cada amanecer traerá consigo nuevos bríos, con la fuerza y calma con que corren nuestros ríos. Resiliencia, fe y esperanza; nueva conciencia nacerá. Recuperemos la confianza de vivir en libertad. Todos tenemos el derecho de vivir en fraternidad.

“¡Despertemos! Somos uno solo. Hay dentro de todos, la grandeza de crear. Esta es nuestra tierra; reclamemos nuestro derecho a amar. El derecho a amar. Libertad, amar, amar.

“Luz, luz clara y brillante cae del cielo. Luz y claridad nos cubren. Ilumina un horizonte nuevo y grande por descubrir. Brilla con gracia infinita. Confiemos lo bueno está por venir. Gracia, vida e ilusiones cumplidas. Bendiciones compartidas. Gracia, vida e ilusiones. Ah!

“Ya no hay miedo ni angustia, brilla nueva realidad.

“Templanza y serenidad, Una nueva libertad. No olvidemos, somos el pueblo. Esta tierra es nuestra, ¡Si! La oscuridad caerá, La adversidad nos hizo fuertes. Abracemos la esperanza.

“Se disipa la penumbra. Brilla nueva realidad. Hay verdad en el destino. Gracia divina nos envuelve. Esperanza. Tengan fe. La gracia nos cubre. Brilla nueva libertad. Brilla nueva realidad. Gracia compartida. Bendiciones compartidas”.

¿Vivo la paz?