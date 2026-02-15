Un Carnaval de hace 85 años

En aquel tiempo era el apoyo más que simbólico y también era en pesos económicos que muchas veces decidían la candidatura, por lo que no fue raro que ahí se realizará la coronación, a bordo de un lujoso vagón Pullman

Hace 85 años, según la tradición recopilada por la señora Elenita Vázquez de Somellera, la reina del Carnaval fue coronada en la popular colonia Casa Redonda, que en ese tiempo no era el laberinto actual, en medio de una marisma inundable junto a los muelles del parque industrial.

Los motivos no están muy claros en el breve libro “Remebranzas carnavaleros” que escribió sobre el tema, pero lo que sí nos comenta es que la candidatura de la señora Bertha Ruffo, ganadora de ese año, fue apoyada fuerte y económicamente por el señor Pedro Bayona, director de ferrocarriles nacionales... quizás el patronato de entonces tuvo esa cortesía con el funcionario y la institución que encabezaba.

Y recordemos, en aquella época, en la colonia Casa Redonda estaba ubicada la antigua estación de ferrocarril de Mazatlán, la cual era de madera y al parecer con un toque de elegancia en su construcción. Todas las ciudades con ferrocarril tenían una casa redonda, es decir un hangar donde se les daba vuelta a las locomotoras en una plataforma movible; las vías de tren son rectas y sin glorietas.

No olvidemos lo pintoresca que era la vieja colonia Klein, con sus casas hechas a la manera del viejo continente, precisamente por carpinteros que habían laborado en el ferrocarril Subpacífico, que la gente solía llamar “El Subpaciencias”.

El ferrocarril era para entonces la gran panacea como luego fue la carretera y el puente a Durango.

Según nos cuenta doña Elenita en dicho libro, semanas previas “los Ruffistas” se habían enterado que el director del ferrocarril venía a Mazatlán y los miembros del comité rival iban a invitarlo a apoyar a su candidata y recibirlo en la estación, todo para convencerlo nomas se bajara de su vagón especial.

En aquella época para llegar a Mazatlán el tren tomaba un ramal, es decir una vía en forma de “Y”, para salir de la vía principal y luego entrar en reversa a la estación local.

Audaz y previsor, el comité de Bertha Ruffo decidió abordar el tren a la hora que accediese al ramal y hablar con el director del ferrocarril ahí mismo, mientras el transporte entraba lentamente a Mazatlan.

Tuvieron tal éxito, que el comité contrario quedó sorprendido y cariacontecido al ver arribar al puerto al director de ferrocarriles del brazo de la candidata Bertha Ruffo.

En aquel tiempo era el apoyo más que simbólico y también era en pesos económicos que muchas veces decidían la candidatura, por lo que no fue raro que ahí se realizará la coronación, a bordo de un lujoso vagón Pullman, previamente abordado en Urías, partiendo luego de ahí el cortejo a desfilar en carruajes decorados por el centro de Mazatlán, o sea, Plaza República y Plaza Machado.

El presidente del comité del Carnaval era el señor José V. Haas, “El Chapo” -a quien doña Elenita da el mérito de haber sido uno de los creadores de las primeras Quemas del Mal Humor, aunque no registra si se llevó una durante ese año.

Por el lado del comité que apoyaba a Bertha Ruffo, vale destacar la presencia del señor Jesús Ernesto Gómez Rubio, quien era parte del comité juvenil. Doña Elenita añade a un entusiasta gringo llamado L. Hammond, gerente de la Compañía Alfa, antecedente de la Comisión Federal de Electricidad, quien fungió como tesorero.

Otra anécdota curiosa es que en la campaña de la señorita Ruffo participó el internacional mago Fu Manchú, quien estando de gira por la región ofreció una sesión de magia en el Teatro Angela Peralta.

Luego de adivinar el futuro y vidas de los asistentes anunció con voz de clarividente que la ganadora del Carnaval sería precisamente Bertita Ruffo.

Al parecer, al gran Fu Manchú le gusto Mazatlán y se quedo aquí varias semanas.

Días después de su partida, hasta hubo una acusación de fraude porque los ayudantes del mago hicieron una función en Villa Unión con los mismos trucos y uno de ellos haciendo pasar por el legendario personaje de películas estadounidenses y mexicanas.

Aclaro que hay dos Fu Manchú: uno es el personaje ficticio creado por el novelista Sax Rhomer y el otro es David Tobias “Theodore” Bamberg (Derby, Inglaterra, Reino Unido, 19 de febrero de 1904-Buenos Aires, Argentina, 19 de agosto de 1974), ilusionista británico, conocido bajo ese mismo pseudónimo, que viajó por todo el mundo y hasta protagonizó seis películas mexicanas en los años cuarenta.

Como podrán ver ustedes, carnavaleros lectores, el Carnaval de Mazatlán ya era internacional hace 80 años y no faltaban los detalles pintorescos.