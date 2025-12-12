En el marco de la definición del Plan de Trabajo 2025-2030, que es la estrategia de largo alcance para la protección ciudadana y paz positiva, importa mucho hacer notar ante García Harfuch que Culiacán está en el mapa de lo urgente en dicha cuestión

Además de pertinente por la época sensible en que estamos, resulta estratégica la reunión en la cual el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, le expuso al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la necesidad de más operativos y tareas de Inteligencia para proteger a las familias del Municipio central y los bienes y espacios públicos de éstas. Nunca constituirá redundancia la obstinación de hacerle ver al Gobierno federal el acendrado deseo de paz, afán que unifica a los culiacanenses.

El encuentro ocurrió el miércoles durante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal en la cual Gámez Mendívil refrendó lo que el Gobernador Rubén Rocha ha sostenido durante más de 15 meses de violencia detonada por la guerra entre organizaciones locales del narcotráfico: no dejen solo a Sinaloa cuando la población necesita hoy más que nunca del apoyo federal para salir bien librado de esta crisis.

El Alcalde de Culiacán mostró al líder que le corresponde ser por el hecho de instalarse como gestor de respuestas y acciones que aceleren la pacificación. Más allá de que García Harfuch dejó de venir a la capital del estado, al encargarle la Presidenta Claudia Sheinbaum la atención a otra crisis mayor en seguridad pública, la de Michoacán, la reunión realizada en la Ciudad de México significó para el Edil la oportunidad de recalcar el anhelo de paz no sólo en Culiacán sino en Sinaloa entero.

Pareciera cosa de trámite sencillo que un Alcalde se reúna con el zar nacional de la seguridad pública, pero no es así. En el marco de la definición del Plan de Trabajo 2025-2030, que es la estrategia de largo alcance para la protección ciudadana y paz positiva, importa mucho hacer notar ante García Harfuch que Culiacán está en el mapa de lo urgente en dicha cuestión. Que la desesperación y sentimiento de desamparo suenan ininterrumpidamente en el reloj de la gobernabilidad.

Tampoco puede tratarse de un apremio donde pasen desapercibidos los resultados que presentan el Gabinete de Seguridad en lo nacional y estatal: Allí están los logros fehacientes con la detención de 370 presuntos generadoras de violencia; la incautación de 937 armas de fuego, 3 mil 237 cargadores, 76 mil 11 municiones, 39 granadas de mano y 232 artefactos explosivos improvisados, así como los 139 vehículos recuperados en operativos y otros 230 que contaban con reportes de robo, y los decomisos de 4 mil 704 kilogramos de drogas y 175 equipos de comunicación, todo en el período del 21 de diciembre de 2024 al 9 de diciembre de 2025.

En lo que sigue, la SSPC del Gobierno de México ha determinado el fortalecimiento de las policías municipales en aspectos como servicio profesional de carrera, dignificación y mejores ingresos por salarios. Se trata de que a partir de un diagnóstico inicial sean analizados y fortalecidos aspectos como dignidad laboral, policía de proximidad y buenas prácticas, monitoreado esto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En verdad aquí hallarán el talón de Aquiles de la violencia como guía hacia acciones de combate más efectivas.

El Plan será financiado con recursos federales y en lo que toca al Gobierno de Culiacán el Alcalde se comprometió ante Harfuch a destinar parte de los recursos federalizados a apoyar estas mejoras e implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que atiende conflictos cotidianos y fomenta la cultura de la paz o, más claro, lograr seguridad más efectiva y cercana a la gente.

Aunque parezcan metas a muy corto plazo las del Plan de Trabajo 2025-2030 presentado en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, sí contiene líneas de trazabilidad con enfoque de futuro y posiblemente abarque la perspectiva de la posguerra con la debida reparación de daños que será indispensable una vez que suceda el cese de hostilidades en el conflicto entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán contra los de Ismael “El Mayo” Zambada.

En ese mismo orden de expectativas en cuyo eje están las esperanzas de los sinaloenses, y de los cualiacanenses que son los más golpeados por la narcobarbarie, se mueve el Alcalde González Mendívil y los acuerdos con Harfuch pronto se concretarán en el apuntalamiento de Culiacán dentro del Plan Sinaloa por la Paz y la Justicia.