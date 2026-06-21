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En una época donde abundan las noticias que hablan de dificultades económicas, incertidumbre y desafíos sociales, vale la pena detenernos un momento para reconocer también las historias que nos recuerdan de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos.

El pasado 17 de junio llevamos a cabo la sexta edición de nuestra campaña “Un Día para Compartir”, una colecta anual que realizamos desde el Banco de Alimentos de Culiacán con un propósito muy concreto: reunir frijol para fortalecer la alimentación de miles de familias que enfrentan inseguridad alimentaria.

La respuesta de la sociedad superó nuestras expectativas. Este año logramos reunir más de 13 toneladas de frijol, superando la meta establecida para esta edición. Sin embargo, más allá del resultado numérico, lo que realmente merece ser destacado es la cantidad de personas, empresas, instituciones educativas, organismos y ciudadanos que decidieron sumarse a esta causa.

Cuando hablamos de combatir el hambre solemos pensar en grandes proyectos o grandes inversiones. Pero la realidad nos demuestra que muchas veces la diferencia comienza con algo tan sencillo como decidir compartir.

Por ello, esta semana queremos dedicar este espacio a agradecer públicamente a quienes hicieron posible esta colecta.

Gracias a CEDIS OXXO, Instituto María Montessori, Tec Culiacán, Tec de Monterrey, SE Solar, Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas, Algo Dulce, DAFI S.C., Instituto Adventus, OXXO Corporativo Culiacán, Amazon, Sisters on Trend, Universidad Autónoma de Occidente, Viva Orgánica, Junta de Asistencia Privada, Cruz Roja Delegación Navolato, The Home Depot, Happens, CAPASA Camionera del Pacífico, Infrumex Produce, Masfoods Oriental Supply, Club de Leones Culiacán, Centro Educativo Emmi Pikler, Moreh Inhumaciones, Hotel Fiesta Inn Culiacán, One Hoteles, Casa Real Deluxe Recovery,Notario 231Sergio Salcido, Dolce Mia, Kippu Ramen & Sushi, Cruz Roja Culiacán, Enji Sushi & Drinks, Amveg Agroespecialidades, Comisión Estatal de Derechos Humanos y CETIS 107.

Cada uno aportó desde sus posibilidades. Algunos organizaron centros de acopio, otros movilizaron a sus colaboradores, varios promovieron la campaña entre clientes y proveedores, y muchos utilizaron sus redes sociales para amplificar el mensaje. Todos, sin excepción, se convirtieron en parte de una misma cadena de solidaridad.

Este año además decidimos reconocer de manera especial a algunos aliados cuyo esfuerzo destacó de forma extraordinaria.

En la categoría de “Aliado Más Influyente”, el reconocimiento fue para Sisters on Trend, por su capacidad para difundir la campaña, generar conversación y motivar la participación de más personas.

Por su parte, en la categoría “Mayor Impacto Social”, que reconoce a quienes lograron reunir la mayor cantidad de frijol, el primer lugar fue para OXXO Corporativo Culiacán, el segundo lugar para Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas y el tercer lugar para Cruz Roja Delegación Navolato.

Aprovecho también este espacio para reconocer al equipo del Banco de Alimentos que estuvo detrás de la organización de esta campaña. A Diana Martínez de Alianzas Estratégicas, por el trabajo de vinculación, seguimiento y coordinación con cada uno de los aliados participantes. Y a Xiohmara Verdugo, coordinadora de Comunicación, por liderar la difusión de la campaña y ayudarnos a llevar este mensaje a más personas. Los resultados de una colecta como esta son el reflejo de semanas de planeación, gestión y trabajo constante.

Las más de 13 toneladas de frijol que hoy resguarda el Banco de Alimentos representan mucho más que un producto almacenado en una bodega. Representan miles de porciones nutritivas que llegarán a la mesa de familias, niñas, niños, adultos mayores y personas que hoy enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente.

En el Banco de Alimentos solemos decir que ayudar no consiste únicamente en dar lo que nos sobra, sino en compartir parte de lo que tenemos. Quizá esa sea la lección más valiosa que nos deja esta campaña año tras año.

Las más de 13 toneladas reunidas son importantes, pero lo más valioso es la evidencia de que en Culiacán siguen existiendo personas e instituciones dispuestas a tender la mano cuando alguien más la necesita.

Gracias por compartir. Gracias por confiar. Gracias por demostrar que la solidaridad sigue siendo una de las mayores fortalezas de nuestra comunidad.