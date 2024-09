Obviamente, López Obrador, Francisco Garduño, y el Ejército, por lo menos, están muy empeñados en seguir haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos. A pesar de “El Mayo”, a pesar de Salazar, a pesar de la pausa, la 4T cumple con Biden. Lástima que se pasen las leyes mexicanas por el arco del triunfo.

El día viernes realicé un viaje de ida y vuelta a la ciudad de Hermosillo para asistir a una comida con empresarios de la Coparmex. Al llegar a mi destino, ya afuera de la zona de equipaje y donde se alquilan los automóviles, un agente del Instituto Nacional de Migración y un guardia nacional uniformados me pidieron mi identificación.

Una persona que viajó conmigo grabó la conversación. Al pedir la identificación el agente del INAMI, le respondí que no traía ninguna, y que si la trajera igual no se la iba a enseñar porque era ilegal pedírmela. A continuación, la transcripción de esa grabación que amablemente me facilitaron posteriormente.

Jorge Castañeda: Responda la pregunta, muy sencilla, ¿en México es obligatorio portar identificación?

Agente INAMI: ...Estamos haciendo...

JC: Respóndame la pregunta.

INAMI: Estoy respondiendo. ¿Me dejas explicarte?

JC: Es bien sencillo. ¿Es obligatorio identificarse en México?

INAMI: Sí, es un filtro de seguridad, estamos checando...

JC: ...¿Es obligatorio identificarse en México? Es bien fácil, ¿es obligatorio?

Guardia Nacional: Sí, señor. A ver, señor, entienda lo que estoy diciendo.

JC: Enséñame dónde dice eso.

GN: Usted me está refiriendo al artículo de libre tránsito.

JC: No, yo me estoy refiriendo a que en México no hay identificación obligatoria. No existe eso.

INAMI: Estamos en un protocolo...

JC: Protocolo me es igual. Yo no estoy obligado a identificarme con usted en territorio mexicano. Punto.

GN: Tiene que identificarse.

JC: No tengo.

INAMI: Al momento de abordar allá...

JC: No tengo, se la dejé a alguien allá. Se la dejé, ¿qué quiere que haga? Lo dejé. Entonces ¿qué vamos a hacer?

GN: Voy a traer al comandante.

JC: Sí, que venga el comandante. Tengo todo el tiempo, no tengo prisa. Deben saber ustedes que lo que están haciendo es ilegal. Nadie se las hace de tos. Porque no es obligatorio en México mostrar identificaciones. Ustedes saben lo que están haciendo, no se hagan, están buscando hondureños que no se pueden identificar. En México no es obligatorio portar identificación. No, no tengo. Entonces ¿qué vamos a hacer?

GN: ¿Por qué?

JC: Pues porque no es obligatorio en México portar identificación.

GN: Sí, si es obligatorio.

JC: A ver, ¿enséñeme dónde dice eso? Enséñemelo y encantado me regreso a México y traigo mi identificación que dejé en México. Enséñeme dónde dice eso. No va a poder.

Comandante: No, pero usted dice que no es obligatorio...

JC: ...Que no es obligatorio en México identificarse. No existe. No, no es.

Comandante: Usted puede viajar, los no mexicanos, cualquier persona puede viajar...

JC: Eso yo no sé, yo soy mexicano y no tengo la obligación de identificarme.

INAMI: Sí, pero usted está en un punto de inspección...

JC: No, no, no, usted no tiene derecho a pedirme a mi identificación en territorio mexicano. Y en todo caso no en territorio no fronterizo, y este no es territorio no fronterizo.

INAMI: Mexicano o no mexicano, está en un punto de inspección...

JC: Enséñeme dónde dice eso, enséñemelo. Enséñeme dónde dice que un ciudadano mexicano está obligado a portar identificación. Por cierto, sería muy bueno saber cuál es la identificación obligatoria según ustedes, ¿cuál es?

Comandante: El INE o el pasaporte

JC: No estoy empadronado. ¿Por qué necesito pasaporte? No tengo pasaporte.

Comandante: Cualquiera de esas dos identificaciones.

JC: No tengo pasaporte.

Comandante: La licencia.

JC: Tampoco, no manejo.

Comandante: Usted quiere saber y aquí dice.

JC: Léalo.

Comandante: Pasaporte, cédula de identificación...

JC: ...No, no, ¿dónde dice: es obligatorio presentar identificación? ¿A dónde dice? Está diciendo cuáles son los que pueden ser. ¿A dónde dice que es obligatorio? A ver.

Comandante: Ahí dice.

JC: Léalo. Lo que sea, no tengo identificación. ¿Qué vamos a hacer?

Comandante: ¿Por qué no trae?

JC: Porque no quiero.

Comandante: ¿Cómo viajó usted, señor?

JC: Porque la enseñé y luego se la dejé a alguien en México. ¿Qué vamos a hacer?

Comandante: No, es que no puede hacer eso.

JC: Ya lo hice. ¿Entonces qué vamos a hacer? Porque si quiere lléveme, enciérreme. Nomás que aguas, me está encerrando por no traer identificación, aguas. Piénselo bien.

Comandante: ¿No trae una...?

JC: Nada, no traigo nada. ¿Cómo le vamos a hacer?

Comandante: Pues que se tenga que identificar, señor.

JC: Bueno, no me voy a identificar porque no traigo. Así de fácil ¿Entonces qué vamos a hacer?

Comandante: ¿No trae nada?

JC: Nada... Pa’ que voy a traer el pasaporte si vengo a Hermosillo y regreso hoy en la noche a México.

Comandante: ¿Y cómo va a viajar...?

JC: No sé. Bueno, ese ya es problema mío, ¿no? Ya es bronca mía, ¿no? No es bronca suya. No me dejan subir al avión en la noche, me quedaré aquí. ¿Por qué voy a traer el pasaporte? No sé manejar, no traigo licencia, y no voto porque no estoy empadronado. Entonces, no traigo INE, no traigo pasaporte y no tengo licencia. ¿Entonces qué hacemos? ¿Me quiere llevar? Adelante, encantado ¡Órale! Lléveme.

Comandante: No, pues adelante. Qué poca responsabilidad como ciudadano mexicano...

JC: Ahora ya le digo, ya que me dejó pasar, nomás para que sepa, mi nombre es Jorge Castañeda, fui Secretario de Relaciones Exteriores y conozco las leyes mexicanas mejor que ustedes.

Posteriormente durante mi almuerzo me enteré que esa misma mañana, en un vuelo anterior, a uno de los comensales le habían solicitado lo mismo. Él vive en Hermosillo y nunca le había acontecido algo de esta naturaleza. Obviamente, López Obrador, Francisco Garduño, y el Ejército, por lo menos, están muy empeñados en seguir haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos. A pesar de “El Mayo”, a pesar de Salazar, a pesar de la pausa, la 4T cumple con Biden. Lástima que se pasen las leyes mexicanas por el arco del triunfo.