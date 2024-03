Wikipedia._ Iain Menzies Banks (Dunfermline, Fife, Escocia; 16 de febrero de 1954-9 de junio de 2013) fue un filólogo, filósofo, psicólogo y escritor de ciencia ficción británico.

Biografía

Banks nació en Dunfermline, Fife, Escocia, el 16 de febrero de 1954. Su madre era patinadora profesional y su padre oficial del Almirantazgo. Fue hijo único. Banks vivió en el norte de Queensferry hasta los nueve años, cerca de los astilleros navales de Rosyth, donde trabajaba su padre, hasta que por motivos laborales la familia de Banks se trasladó a Gourock debido a las exigencias del trabajo de su padre. Por esa época se introdujo en la ciencia ficción a través de la saga de libros Kemlo de Reginald Alec Martin.

Estudió en las escuelas secundarias de Gourock y Greenock. Después estudió filología inglesa, filosofía y psicología en la Universidad de Stirling.

Se casó en 1992 y vivió en North Queensferry, Escocia.

En abril de 2013 el autor anunció en su página oficial que estaba enfermo de cáncer de vesícula,enfermedad que terminó con su vida el 9 de junio del mismo año (a los 59 años de edad), consiguiendo terminar contrarreloj su última novela: The Quarry (La cantera).

Carrera

Completó su primera novela The Hungarian Lift-Jet a los 16 años y su segunda novela TTR (también conocida como The Tashkent Rambler) durante su primer año en la Universidad de Stirling en 1972. Su primera novela publicada fue The Wasp Factory, que se publicó en 1984 cuando tenía 30 años.

Su segunda novela, Walking on Glass, fue publicada en 1985. The Bridge en 1986, y Espedair Street en 1987. Esta última fue adaptada por la BBC como serie radiofónica. Su libro Pensad en Flebas fue publicado en 1987 y fue la primera de varias novelas de su aclamado universo de ficción «La Cultura».

The Crow Road, publicado en 1992, fue adaptado como una serie de televisión de la BBC. Es una novela cuyos planteamientos entran dentro de la ciencia ficción (lugar del ser humano en el universo, el orden natural...) pero que trasciende el género, siendo difícil encuadrarla, por su escritura, implicaciones y recursos.

Banks continuó escribiendo novelas de ciencia ficción y novelas de la corriente dominante, con su última novela, The Quarry (La cantera), publicada en junio de 2013, el mes de su muerte.

Banks ha citado a Robert A. Heinlein, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Brian Aldiss, M. John Harrison y Dan Simmons como sus influencias literarias del género.

Teatro y música

Banks participó en la producción teatral The Curse of Iain Banks, escrita por Maxton Walker y representada en el festival Fringe de Edimburgo en 1999. Banks colaboró frecuentemente con el compositor de la banda sonora de la obra Gary Lloyd, incluyendo una colección de canciones que co-compusieron en homenaje a la banda de ficción ‘Frozen Gold’ de la novela de Banks Espedair Street. Lloyd también compuso la partitura para una palabra hablada y la producción musical de la novela de Banks, The Bridge que fue escrita por el mismo Banks. Lloyd grabó a Banks para incluirlo en la obra como una voz sin cuerpo apareciendo como él mismo en uno de los sueños de uno de los miembros del elenco.

Política

Al igual que su amigo Ken MacLeod (otro escritor escocés de ciencia ficción) mostró historias impregnadas de ideología de izquierdas. Conocido defensor de la independencia de Escocia, ha hecho campaña con el Partido Socialista Escocés.

A finales de 2004 Banks fue miembro destacado de un grupo británico compuesto por políticos y figuras públicas que hizo una campaña para acusar al entonces primer ministro, Tony Blair, de prevaricación tras la Invasión de Irak de 2003. En protesta por la misma, rompió su pasaporte y lo envió al 10 de Downing Street.

Fue miembro honorario de la Sociedad Nacional Laica, sociedad británica que promueve el laicismo.

