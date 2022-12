Un físico mexicano notable

Vida personal

Vida académica

Empuje por curvatura

Alcubierre es sobre todo conocido por haber desarrollado la conocida como métrica de Alcubierre. Esta idea fue propuesta en la revista científica Classical and Quantum Gravity bajo el nombre de Empuje por curvatura: viaje hiperrápido dentro de la relatividad general.

Publicaciones

- Introducción a la relatividad numérica 3 + 1 (Serie internacional de monografías sobre física, libro de bolsillo, 2012. ISBN 978-0199656158)

- Alcubierre, Miguel (1994). The warp drive: hyper-fast travel within general relativity. Classical and Quantum Gravity. 11 (5): L73–L77. arXiv:gr-qc/0009013. Bibcode:1994CQGra..11L..73A. doi:10.1088/0264-9381/11/5/001. S2CID 4797900.