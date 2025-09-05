Un golpe de suerte en París

Las críticas negativas van en el sentido de que Allen “sigue con lo mismo de siempre” y que se ha quedado viviendo en otro tiempo, que sus historias se repiten y no hay nada nuevo.

Golpe de suerte (Francia – Reino Unido – Estados Unidos, 2023) es una película escrita y dirigida por Woody Allen, que tiene 88 años y es su película 50.

Fanny (Lou de Laâge) y Jean (Melvil Poupaud) es una pareja que tiene todo lo que desean y profesionalmente son exitosos. No tienen hijos. Viven en un gran departamento en una de las mejores zonas de París.

De manera accidental, Fanny en la calle se encuentra con Alain (Niels Schneider) un compañero de los años de la escuela. Alain le dice que siempre estuvo enamorado de ella. Empiezan a vivir una intensa relación amorosa.

Jean, comienza a sospechar que Fanny tiene una aventura y contrata a un despacho de detectives, para que la sigan. Se confirman sus temores, y contrata a unos sicarios para que maten a Alain.

Tiempo después, Fanny, que no ha vuelto a ver a su amante, va a su departamento y lo encuentra vacío. Asume, que este se ha ido porque le había dicho que quería dejar a su marido y quedarse con él.

La relación con su marido se recompone y planean tener un hijo. Camille, la madre de Fanny, se entera de que a un antiguo colega de su yerno se le encontró muerto en circunstancias misteriosas, pero el caso se asumió como suicidio.

Camille se queda con dudas, y sospecha que pudo haber sido un asesinato. Fanny no acepta esta versión. Jean se da cuenta de que su suegra sospecha de él y decide asesinarla, para lo que organiza un “accidente” en el marco de una cacería.

Fanny regresa a París, para traer unas medicinas que su madre olvidó, mientras que ésta y su yerno se adentran en el bosque, para la cacería programada.

Se detiene en el apartamento de su amante y descubre en un cajón el manuscrito de una novela que él estaba escribiendo. Ella sabe que Alain nunca se hubiera ido sin el único ejemplar de su libro aún en proceso de escritura.

En el bosque, ya en un lugar aislado, Jean toma su rifle y le apunta a Camille, pero de repente es abatido por otro cazador, que lo ha confundido con un animal en movimiento.

No es una de las grandes películas de Woody Allen, pero a mí la historia que se cuenta me mantuvo interesado. Me pareció una historia bien contada que resulta ágil.

La crítica profesional se divide, aunque la mayoría reconoce que es una buena película. Hay quien dice que “tiene un buen ritmo, con escenas cortas y nítidas”, y que es “un thriller conciso y efectivo”. Hay quienes elogian las actuaciones, y la fotografía de Storaro.

Las críticas negativas van en el sentido de que Allen “sigue con lo mismo de siempre” y que se ha quedado viviendo en otro tiempo, que sus historias se repiten y no hay nada nuevo.

Lo que me parece más interesante es cómo Allen trata el papel del azar en la existencia humana, que ha sido una constante de sus películas.

Se puede ver en Prime.

Un golpe de suerte en París

Título original: Copup de Chance

Producción: Francia– Reino Unido – Estados Unidos, 2023

Dirección: Woody Allen

Guión: Woody Allen

Fotografía: Vittorio Storaro

Música: La banda sonora son piezas de jazz de la década de 1960.

Con: Lou de Laâge; Valérie Lemercier; Melvil Poupaud; Niels Schneider; Guillaume de Tonquedec; Elsa Zylberstein; Grégory Gadebois; Sara Martins; Anna Laik; Yannick Choirat; William Nadylam (...)