Un gran director

En ocasiones, nos comportamos un tanto ingratos, porque nos acostumbramos al ritmo de vida que llevamos y a las personas y cosas de que disponemos, sin valorar realmente aquello de que disfrutamos.

Empero, cabe precisar que no siempre se trata de ingratitud, sino que también influyen notablemente el desconocimiento o la fuerza de la costumbre. Por ejemplo, en Sinaloa contamos con una de las mejores orquestas de México, la OSSLA, y, sin embargo, a veces no valoramos este inmensa riqueza cultural, integrada por prestigiados músicos de 16 países y que está a punto de cumplir 25 años de fundada. Otro tanto sucede también con su director artístico, Alexandre Da Costa, quien es un gran conductor de orquesta, además de magnífico intérprete con su violín Stradivarius. Ya quisieran muchas orquestas del mundo contar con tan reconocido director.

Alexandre nació en Montreal, Canadá, el 30 de octubre de 1979, por lo que tiene actualmente 46 años. Comenzó a tocar el violín a los cinco años y cuando cumplió los nueve ya daba conciertos. Su madre es pintora profesional y cuenta con una gran colección de discos, por lo que tuvo la oportunidad de escuchar desde muy temprana edad la buena música, lo que constituye su gran pasión.

Habla perfectamente el idioma español, porque vivió muchos años en España. Su apellido, Da Costa, proviene de sus ancestros portugueses. En 2012 ganó el premio Juno, que otorga la Academia Canadiense de Artes y Ciencias para reconocer logros destacados en el terreno musical (equivalente a los Grammy estadounidenses). Asimismo, recibió el premio Sylva Gelber Foundation Award por ser el mejor artista canadiense menor de 30 años. De igual forma, resultó ganador del concurso internacional de violín Pablo Sarasate y ha sido galardonado con incontables premios internacionales.

¿Valoro a las personas?