Dina Sanichar: criado por lobos

y perseguido por humanos

Transcurría el año 1867. El escenario: distrito de Bulandshahr, India. Según la información de medios locales, una noche un grupo de cazadores se abrió paso a través de la jungla cuando hallaron un claro. Más allá se encontraba la entrada de una cueva que, al parecer, estaba custodiada por un lobo solitario.

Los cazadores se prepararon para emboscar a sus presas desprevenidas, pero se detuvieron en seco una vez que se dieron cuenta de que este animal no era un animal en absoluto. Era un niño, no mayor de 6 años. No se acercó a los hombres ni respondió a sus preguntas.

Para no dejar al niño en las implacables afueras de la jungla, los cazadores lo capturaron y lo trasladaron al Orfanato de la Misión Sikandra en la ciudad de Agra. Como no tenía nombre, los misioneros le dieron uno. Lo llamaron Dina Sanichar, por la palabra que en hindi significa sábado, el día en que llegó.