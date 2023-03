La palabra castizo, de acuerdo con la RAE, significa de buen origen y casta, o genuino del país y lugar en cuestión. Si se refiere al lenguaje, se dice que es puro y sin mezcla de voces extrañas. Incluso, puede equivaler a un hombre muy prolífico.

Sin embargo, queremos vincular el término a la región española de Castilla, con la connotación que hizo Unamuno en su obra En torno al Casticismo, donde escribió: “Así es que en la literatura española escrita y pensada en castellano, lo castizo, lo verdaderamente castizo, es lo de vieja cepa castellana”.

Por tanto, se puede tildar de castizo a alguien que tiene raíces castellanas por nacimiento o asentamiento, como el compositor Mario Castelnuovo Tedesco, quien nació en Florencia, pero sus antepasados remotos provenían de España.

El apellido Castelnuovo, significa Castilla nueva, como señaló la intérprete mexicana de guitarra e investigadora musical, Corazón Otero, en su libro: Mario Castelnuovo Tedesco. Su vida y obra para guitarra. Su segundo apellido no era Tedesco, pero lo tomó por voluntad expresa del esposo de una tía, quienes no tuvieron descendientes: “Los Tedesco no tuvieron hijos y dejaron como heredero de sus bienes a Angiolo (abuelo de Mario), con la única condición de que su familia adoptara el apellido Tedesco para que éste no se extinguiera”, precisó Otero.

Curiosamente, tedesco, en italiano, significa alemán; y Mario emigró a Estados Unidos en 1939, porque Mussolini se unió a las fuerzas germanas. En Los Ángeles compuso temas de cine y tuvo como alumnos a Jerry Goldsmith, Henry Mancini, André Previn y John Williams.

No se pierda hoy, en el MIA, a las 20:00 horas, con la OSSLA y el solista Yukie Saito, el Concierto para guitarra y orquesta de su autoría. Mañana seguimos el tema.

¿Soy genuino?