Gramática

Ejemplos de expresiones

coloquiales y localismos

Llanito: Hombre, I’m tellin you ke no puedê...

Español: Hombre, te digo yo que no puedes...

Inglés: Man, I’m telling you (that) you can’t...

Llanito: No puedo coçêh la gallina porqué la tengo frozen...

Español: No puedo cocer la gallina porque la tengo congelada...

Inglés: I can’t cook the chicken because it’s frozen...

Llanito: Ayêh tome lanch dêppuêh de la demontrasion...

Español: Ayer almorcé después de la manifestación...

Inglés: Yesterday I had lunch after the demonstration...

Llanito: Hay un call pa ti.

Español: Hay una llamada para ti.

Inglés: There’s a call for you.

Llanito: Si, pero at thi en of thi dey...

Español: Sí, pero a fin de cuentas...

Inglés: Yes, but at the end of the day...

Llanito: Te llamo p’atrá enywey

Español: Te devolveré la llamada de todas maneras

Inglés: I’ll call you back anyway