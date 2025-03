Un nuevo concepto de seguridad nacional puede ser el inicio para entablar un diálogo, de manera especial por las autoridades de los Estados Unidos, que conduzca a la construcción de una propuesta aceptada regionalmente, considera el general Carlos Demetrio Gaytán.

El General y doctor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1949), plantea la necesidad de un nuevo concepto de seguridad nacional y hace una propuesta, para su discusión: “Seguridad nacional es la condición que el Estado busca alcanzar, garantizando un desarrollo sustentable y una capacidad de defensa suficiente, que le permitan la consecución de sus objetivos nacionales y la equilibrada y sana coexistencia en su entorno geopolítico”.

Considera que esta propuesta puede ser el inicio para entablar un diálogo, de manera especial por las autoridades de los Estados Unidos, que puede conducir a la construcción de una propuesta aceptada regionalmente. “La Seguridad nacional, es una función de Estado, y que, por tanto, involucra a todos los ciudadanos, a todas las instituciones, y todos los recursos, es decir, su poder nacional”, asegura Gaytán.

Y añade que esto “permite enfatizar que, alcanzar esta condición no es una función exclusiva de las fuerzas armadas, ya que estas tienen como misión sustantiva la defensa nacional, aun cuando puede llevar a cabo muchas otras actividades, en coadyuvancia de otras autoridades, en forma subsidiaria y temporal”.

Para quien tiene una maestría en Administración Militar, para la Seguridad y Defensa Nacional, en el Colegio de Defensa Nacional (CDN), “también se hace evidente que la seguridad nacional es un fin por alcanzar y no un medio. Así, la capacidad de defensa y la posibilidad de desarrollo son las variables interdependientes que permitirán, eventualmente, alcanzar la multicitada condición”.

En la conversación insiste en la necesidad de que México armonice el concepto de seguridad nacional en el entorno geopolítico regional y en particular con Estados Unidos de América y ofrece cuatro razones para que así sea:

1) Porque todo Estado está obligado, entre otras premisas, en función de su supervivencia como tal, a generar un efecto disuasivo en su entorno geopolítico, y esa es tarea de la Política de defensa, que a su vez es respaldo de la Política exterior y uno de los pilares de la Seguridad nacional.

2) Porque el T-MEC, hace a México, socio de Estados Unidos y Canadá; lo cual es un factor determinante para el desarrollo nacional. Este es otro de los pilares que sustentan su propuesta. Y aun cuando dicho tratado quedara fuera de vigencia, ello no excluye el hecho de que seguirán siendo socios de una u otra forma.

3) Porque el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) nos hace aliados para la defensa con Estados Unidos y Canadá. Ya que aun cuando el acuerdo no tiene carácter vinculatorio, toda vez que no fue sometido a la consideración de los respectivos congresos, sí fue signado por los tres presidentes en turno respectivos. Por lo anterior, se sugiere la conveniencia de revisarlo ante el entorno histórico actual, y pronunciarse ante los Estados participantes, de manera formal, bajo condiciones que no coloquen en desventaja a nuestro país, como hoy sucede.

4) Porque las tres consideraciones anteriores derivan de antagonismos y riesgos comunes, que afectan u obstaculizan la consecución de la condición en comento.

Y el General y doctor sostiene que nada de lo anterior podrá reflejarse en la realidad “sin un componente, al interior del Estado mexicano, que se ha tornado indispensable e inaplazable: la unidad nacional. La que a su vez sólo podrá alcanzarse mediante un proyecto nacional creíble, sustentable y por lo tanto ejecutable”.