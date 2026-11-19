El concierto de la OSSLA cierra con la Sinfonía No. 9, de Antonín Dvorak, conocida como Del nuevo mundo, o Desde el nuevo mundo. Consta de cuatro movimientos: Adagio-Allegro molto; Largo, el movimiento más célebre y conocido; Scherzo (donde incorpora ritmos folclóricos) y, por último, Allegro con fuoco, para terminar en un vibrante y encendido final

La contagiosa estimulación que comunica la música nos transporta, efectivamente, a experimentar un nuevo mundo. Cada concierto al que asistimos nos fortalece anímicamente, a la vez que genera románticos archipiélagos de placer, reduciendo drásticamente los niveles de tensión y de estrés.

Esta experiencia se vive en todo concierto, pero de manera especial en el próximo concierto de la OSSLA, que tendrá lugar este jueves 19 de noviembre, a las 18:30 horas, y el domingo 22, a las 12:30 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa, bajo la conducción del director titular y solista, Alexandre Da Costa.

¿Por qué en el MASIN? Porque el 21 de noviembre cumple 35 años de existencia y hay que celebrarlo. Para los músicos, tal vez la acústica no sea la mejor, pero el público disfruta enormemente el agigantado sonido en este recinto.

El programa abre con la obertura de la opereta cómica, Candide, de Leonard Berstein. Es conocido que Berstein compuso esta obra basándose en la obra, Cándido”, de Voltaire, quien se mofó del optimismo exagerado de Leibniz, ya que en sus “Ensayos de Teodicea” sostuvo que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

La segunda obra es la “Suite de Otelo”, de Samuel Coleridge-Taylor, que tiene cinco movimientos: Danza, Intermezzo infantil, Marcha fúnebre, La canción del sauce y Marcha militar.

Finalmente, el concierto cierra con la Sinfonía No. 9, de Antonín Dvorak, conocida como Del nuevo mundo, o Desde el nuevo mundo. Consta de cuatro movimientos: Adagio-Allegro molto; Largo, el movimiento más célebre y conocido (Mocedades popularizó la canción “Más Allá”, de Juan Carlos Calderón, basada en este movimiento); Scherzo (donde incorpora ritmos folclóricos) y, por último, Allegro con fuoco, para terminar en un vibrante y encendido final.

¿Me inserto con la música en un nuevo mundo?