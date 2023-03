El régimen cubano sabe perfectamente que el modelo que lo sostiene en el poder no es el de una democracia liberal como lo conocemos (pluripartidismo, elecciones competitivas, libertades, rendición de cuentas, controles cruzados, Estado de derecho, etc.), sino que se trata de un modelo autocrático iliberal. Sin embargo, este no ha renunciado a la buena prensa de la ‘democracia’ y ha intentado (sin suerte), a través de ideólogos, periodistas y todos los recursos del Estado (que son negados a los ciudadanos) elaborar un discurso que reivindique una ‘democracia a la cubana’, con características particulares. Como si la democracia no necesitara de condiciones objetivas.

Leandro Querido Politólogo y director de Transparencia Electoral de América Latina; autor del libro Así se vota en Cuba. Latinoamérica 21 @Latinoamerica21 SinEmbargo.MX