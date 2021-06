Este tipo de políticas y decisiones del gobierno de México es lo que ha propiciado que las elecciones de este año, las más grandes en la historia, se hayan convertido en batalla campal, no sólo entre candidatos y partidos políticos, sino también entre los grupos de la delincuencia organizada pues cada banda tiene sus candidatos y protege su territorio y control de su población.

Este es el mejor momento para tener elecciones, pues si el país está en crisis hay que elegir otro tipo de gobierno que haga lo necesario para cambiar y mejorar la situación. El Gobierno actual, aunque haya heredado parte de los problemas, precisamente para eso fue electo, para que cambiara y mejorara la situación heredada, pero todo lo agravó: Con políticas de “dejar hacer, dejar pasar”, no atendió como era su obligación constitucional el grave problema de la violencia; con su política de austeridad recortó presupuesto en salud, investigación y obra pública; con su política nacionalista y proteccionista intenta resucitar a Pemex. Con su actitud de hacerse el desentendido no ve los problemas de la agricultura, la ganadería y la pesca, en estos momentos de sequía y de sanciones del gobierno de Estados Unidos al camarón que se pesca en México; con su actitud de “no saber qué hacer”, porque, en efecto, no sabe, no tiene soluciones para la crisis en la educación pues prácticamente se van a perder casi dos años en educación básica y media y hasta en la educación superior; con sus errores en migración, “se dobló” ante Trump y ofreció a México como “tercer país seguro” para retener el flujo de migrantes de Centro América, dedicando al cuidado de las fronteras a miles de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, todo a cargo del presupuesto nacional. No se ha querido reconocer que el mayor flujo de migrantes es precisamente de mexicanos que huyen de este país en crisis, que no les ofrece empleos ni buena educación, ni seguridad, ni condiciones de salud. Miles de mexicanos migrantes están siendo repatriados por Estados Unidos.

Este tipo de políticas y decisiones del gobierno de México es lo que ha propiciado que las elecciones de este año, las más grandes en la historia, se hayan convertido en batalla campal, no sólo entre candidatos y partidos políticos, sino también entre los grupos de la delincuencia organizada pues cada banda tiene sus candidatos y protege su territorio y control de su población. En las campañas hay dinero del narco, del presupuesto federal y estatal, de la corrupción, de las empresas, de los partidos, de los candidatos y de los ciudadanos, todo ello en conflicto y muchos de esos recursos son exigibles mañana o pasado, con contratos, con favores, con devolución en efectivo y hasta con las vidas; no se explica de otra manera los ataques y muertes de candidatos y autoridades en esta elección.

Se ha polarizado tanto la campaña electoral, que ha habido quien hable de la conveniencia de anular las elecciones en varios lugares; el solo hecho de que la autoridad máxima del país, el Presidente de la República, haya “ensuciado” el proceso al criticar y denunciar candidatos “porque su pecho no es bodega” y haya denostado y criticado a miembros del INE y del TRIFE, es razón suficiente para sospechar que el propio Presidente está aportando elementos para que se anulen las elecciones.

Mientras tanto la economía nacional no levanta: Coneval informa que la pobreza laboral afecta a 50.1 millones de mexicanos entre los cuales, las mujeres, los jóvenes y los indígenas son los más afectados.

Según el Inegi, hay 30.5 millones de personas que están trabajando en la economía informal, es decir, la que no paga impuestos ni otorga prestaciones ni derechos a los trabajadores, en salud, vivienda, pensiones, etc. La informalidad alcanza ya el 55.69 por ciento de la Población Económicamente Activa. Éste abril el desempleo llegó a 4.65 por ciento o sea 2.7 millones de personas sin trabajo, casi 600 mil más que en abril de 2020.

Según la Coneval, al 31 de marzo de 2021 el 32.3 por ciento de la población ocupada gana menos de un salario mínimo y 40.6 por ciento apenas gana más de un salario mínimo pero menos de 2.5 salarios mínimos, y ahora, con el agravante de una inflación que ya ronda el 6 por ciento, con lo cual la capacidad de compra de esos magros ingresos apenas alcanza para mal comer.

La Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2021, según el Banco de México fue de 11,864 millones de dólares, menor a la obtenida en el primer trimestre de 2020 cuando alcanzó 16,751 millones de dólares.

Por la falta de apoyos al campo, la superficie sembrada de granos hasta el primer cuatrimestre es menor que la de años anteriores, lo que obliga a comprar más granos del extranjero pues ya se llegó a 13.3 millones de toneladas importadas.

Como se ve, las crisis no vienen solas, pero si se impulsan desde el gobierno, con ineptitud o intenciones no muy claras, pueden llevar al país a una mayor turbulencia.