‘Jacques de Vaucanson (24 de febrero de 1709, Grenoble-21 de noviembre de 1782, París) fue un ingeniero e inventor francés considerado el creador del primer robot y del primer telar completamente automatizado’.

Niñez y juventud

Nació con el nombre de Jacques Vaucanson (la partícula “de” la agregó posteriormente la Académie des sciences). Hijo de un fabricante de guantes, se crió en la pobreza y ya en su juventud dijo que aspiraba a ser relojero. Fue así como un día, cuando estaba en la iglesia, observó detenidamente el reloj de la capilla y consiguió fabricar uno parecido semanas más tarde. Este hecho no pasó desapercibido por su madre, quien lo envió a estudiar con los Jesuitas. Posteriormente, Vaucanson se uniría a la orden de los Mínimos en Lyon. Su intención era seguir un curso en estudios religiosos, pero su interés en los artefactos mecánicos se renovó tras un encuentro con el cirujano Le Cat, del que aprendió los detalles de la anatomía. Estos nuevos conocimientos le permitieron desarrollar los primeros artefactos mecánicos que imitaban funciones biológicas vitales como la circulación, la respiración y la digestión.

Carrera como inventor de autómatas

Vaucanson soñaba, según un documento oficial, con “construir máquinas capaces de excitar la curiosidad del público”. Es por eso que en 1737 construyó su primer autómata, Joueur de Flûte (”El Flautista”), una figura de tamaño natural de un pastor que tocaba el tambor y la flauta y tenía un repertorio de 12 canciones. Al año siguiente, a principios de 1738, presentó su creación a la Academia de Ciencias Francesa, junto con una memoria escrita estructurada en dos partes; la primera centrada en el estudio de tocar la flauta y, posteriormente, en el mecanismo en sí.

Rigollay de Juvigny, contemporáneo de Vaucanson, afirmó que durante los primeros días de exhibición la gente no quería creer que la flauta del autómata sonaba de verdad; se imaginaban que había un órgano alemán dentro del cuerpo de la figura. Los más incrédulos tardaron poco en ser convencidos de que el autómata tocaba realmente el instrumento, que el viento que salía de sus labios lo hacía sonar y que el movimiento de los dedos formaba las diferentes notas. La máquina fue sometida a un riguroso examen y los espectadores pudieron ver su funcionamiento y los resortes que lo formaban.

Vaucanson explica en la memoria del flautista que tenía en mente construirlo desde hacía mucho tiempo, pero que decidió no empezar hasta no haber estudiado minuciosamente toda la técnica de ejecución del instrumento. Se fijó especialmente en la forma de los labios y en la presión de aire que se debía aplicar para así poder conseguir notas graves y agudas y también para poder pasar de una octava a otra con un simple movimiento de boca y con la modificación de la velocidad del aire que entraba en la flauta. Además, recreó el funcionamiento de una tráquea y la complejidad de la lengua con sistemas de manchas y tubos. El realismo del autómata sorprendió a todo el mundo, pero a Vaucanson no le pareció suficiente y se pasó mucho tiempo trabajando en conseguir un material lo más parecido posible a la piel humana, precisamente para humanizar sus creaciones. Este símil con la piel humana se puso en práctica con la creación de los dedos del flautista, recubiertos por una tela especial que posibilitaba la sensibilidad necesaria al tacto para tocar el instrumento.

Más tarde ese mismo año, creó dos autómatas adicionales, Joueur de Tambourin (“El Tamborilero”) y Canard digérateur (“El Pato con aparato digestivo”), éste siendo considerado su pieza maestra. Sus creaciones reflejaban un interés enciclopédico por la técnica, la anatomía y el arte; hecho que llevó a la admiración a figuras como Voltaire y Federico Guillermo II de Prusia, quien intentó llevárselo a su corte. Vaucanson, deseando servir sólo a su propio país, rechazó la oferta.