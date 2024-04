Diseños

En esos tiempos, las criaturas mecánicas eran consideradas un capricho en Europa, y aunque la mayoría podían ser clasificadas como simples juguetes, las creaciones fueron reconocidas como una revolución gracias a su sofisticada mecánica realista. No obstante, después de haber ganado mucha fama y prestigio con los autómatas, Vaucanson se cansó de dedicarse al entretenimiento y decidió enviar de gira a sus creaciones aprovechando el entusiasmo del Rey Luis XV, quien poco después lo nombró inspector de manufacturas de seda y le confió las mejores técnicas de la industria.

Incredulidad del público a la

presentación de sus inventos

Aún haber presentado inventos con una muy minuciosa preparación y configuración, Vaucason recibió críticas del público en distintas ocasiones sobre la autenticidad del funcionamiento de estos proyectos. Dos de sus grandes proyectos causaron mucha polémica a pesar de tener un éxito inmediato: El pato con aparato digestivo y El flautista.

El pato con aparato digestivo, era un autómata creado el 1738 y actualmente es considerado la primera mascota robótica de la historia. Este realizaba todo el proceso metabólico, desde ingerir comida hasta defecar, y fue el autómata más exitoso de Vaucason. El pato estaba fabricado a medida real, en cobre recubierto de oro y contaba con más de 400 piezas móviles, así como presentaba un sistema digestivo artificial que permitía ingerir granos, digerirlos y excretarlos posteriormente. Este proceso de metabolismo fue conseguido gracias a un complicado sistema de músculos artificiales, conductos digestivos y componentes químicos que digieren el grano. Vaucason (que hasta había dotado el animal con un tubo de goma donde viajaba el alimento) explicaba que en el interior había ‘un pequeño laboratorio químico’ que recreaba la descomposición de la comida con zumos gástricos artificiales, pero lo cierto es que el milagro no era verdadero: un compartimento secreto contenía una papilla verde que simulaba el alimento digerido y la comida se depositaba en otro depósito. De esta manera, el público dudó sobre este funcionamiento que Vaucason quiso vender y algunos comentaristas creyeron que la sustancia verde que se expulsaba del cuerpo del animal no se había elaborado a partir de la comida ingerida, sino que era un producto preparado con antelación. No obstante, el invento tuvo un éxito indudable y fue halagado por numerosos críticos.