Un regalo para nuestras infancias: mares llenos de vida, no de petróleo

Cada litro de petróleo derramado mata lentamente al océano, envenena a las especies y pone en riesgo a quienes viven del mar. Los daños no duran días, duran décadas. Y mientras nuestras niñas y niños nacen en un mundo que mira hacia las energías renovables, ellas y ellos pagarán los daños de un modelo fósil que ya no será necesario.

Muchas personas vivimos en la inmediatez. Queremos soluciones rápidas, compras inmediatas, energía constante. Y también, como sociedad, tomamos decisiones igual de rápidas sobre nuestros recursos naturales, especialmente del mar. Pero... ¿y el futuro? ¿Y nuestras niñas y niños?

El Golfo de México ha sido, por décadas, visto como un mar útil sólo para extraer petróleo. Para muchas personas, cuando pensamos en él, nos imaginamos un paisaje de plataformas industriales y barcos, como si todo alrededor fuera un desierto marino. Sin embargo, la ciencia nos ha demostrado que esa visión es incompleta, incluso errónea.

Después del derrame petrolero de 2010 por la plataforma Deepwater Horizon, cientos de investigaciones en México se pusieron en marcha para entender sus efectos sobre todo en las aguas profundas del Golfo de México (esas aguas lejanas que van más allá de los 500 metros). Hoy sabemos que este golfo, que compartimos con Cuba y Estados Unidos, está vivo: es el hogar de cinco especies de tortugas marinas como la laúd y la lora, de delfines que migran cientos de kilómetros, de arrecifes de coral, coloridos y únicos, y de al menos mil 500 especies de peces que alimentan a nuestras comunidades costeras. No es un mar vacío. Es un mar lleno de posibilidades.

Pero esas posibilidades están amenazadas.

Los derrames de petróleo -como el de Ixtoc-I en 1979 y el de BP en 2010- nos han dejado una lección dolorosa: cada litro de petróleo derramado mata lentamente al océano, envenena a las especies y pone en riesgo a quienes viven del mar. Los daños no duran días, duran décadas. Algunas poblaciones de delfines afectados podrían tardar hasta 39 años en recuperarse.

Y mientras nuestras niñas y niños nacen en un mundo que mira hacia las energías renovables, ellas y ellos pagarán los daños de un modelo fósil que ya no será necesario. Vivirán con menos peces, con playas contaminadas, con arrecifes destruídos. No podemos permitirlo.

Desde Oceana, proponemos una solución concreta: proteger las aguas profundas del Golfo de México mediante una Zona de Salvaguarda, esto es una zona libre que prohíbe las actividaes de exploración y extracción petrolera. Esta propuesta no sólo cuida a las especies marinas; también es un regalo para el futuro, para nuestras infancias, para cuando ya no estemos aquí.

Este Día de la niña y el niño, te invitamos a dar un regalo distinto. No uno de envoltura brillante, sino uno que dure para siempre: un mar lleno de vida, con tortugas, con peces, con arrecifes de coral llenos de colores y abundancia. Un mar donde puedan pescar, bucear, o simplemente imaginar.

Firma la petición aquí y sé parte de la generación que les dio el mejor regalo posible: un planeta con esperanza:

https://act.oceana.org/page/167524/action/1? ea.tracking.id=vanityurl&fbclid=IwY2xjawJP3PJleHRuA2FlbQIxMAABHbdiDeEa_pg_dzOkGR4W0dUSereGOZEAf2YLzyJAVn6F2owfq0oFM-wqDA_aem_a-j_nmVYpK0kdB5WsFGLKQ

#ElGolfoDeMéxicoNosUne. Tu voz importa.

–

La autora es Mariana Reyna, coordinadora de Ciencia en Oceana México.

Bibilografía consultada:

- Camp, D. K., & Felder, D. L. (Eds.). (2009). Gulf of Mexico origin, waters, and biota: Volume I, biodiversity. Texas A&M University Press.

- Chakrabarty, P., Sheehy, A. J., Clute, X., Cruz, S. B., & Ballengée, B. (2024). Ten years later: An update on the status of collections of endemic Gulf of Mexico fishes put at risk by the 2010 oil spill. Biodiversity Data Journal, 12, e113399.

- McEachran, J. D. (2009). Fishes (Vertebrata: Pisces) of the Gulf of Mexico. En D. L. Felder & D. K. Camp (Eds.), Gulf of Mexico: Origin, waters, and biota (pp. 1223–1316). Texas A&M University Press.

- NOAA. (2021). Sea turtles, dolphins, and whales-10 years after the Deepwater Horizon oil spill. NOAA Fisheries.

- Oceana. (2025). El Golfo de México más allá del petróleo. Propuestas para su protección. DOI. 10.5281/zenodo.14984562

- Pangea Consultores, Especialistas en Plataformas de Gestión, S.A. de C.V. (2024). Spatial and social intelligence for safeguard zones definition in the deep Gulf of Mexico region.