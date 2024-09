Los asistentes del último Informe creen que la reforma judicial vendrá a darle más justicia al País, por su parte los asistentes a la marcha en contra de la reforma judicial creen que no vendrá a otorgar más justicia... anto quienes fueron al último Informe como quienes creemos que no debería ser aprobada pertenecemos a un mismo país, vivimos en realidades diferentes, pero no por eso dejan de ser reales y válidas.

México es un país con muchas realidades, un claro ejemplo de ello fue el pasado 1 de septiembre de 2024; miles de ciudadanos acuden al Zócalo de la CDMX, el motivo es escuchar el sexto y último informe de Gobierno del Presidente López Obrador, muchos de esos asistentes estuvieron las dos horas que duró el Informe, escuchándolo, gozando, contentos de todo lo que escuchaban, esperanzados en el México en el que viven y satisfechos por todo lo hecho por el presidente. Hubo quienes incluso lloraban porque el Presidente terminaba su mandato constitucional. El Presidente definitivamente disfrutó el momento, incluso manifestó: “Estoy por terminar mi mandato, y quiero confesar en la principal plaza pública de México, en este Zócalo donde tantas veces nos manifestamos. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos reducir la pobreza. Me voy tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial es una mujer experimentada, honesta, y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín de los principios de nuestro movimiento de transformación, y auténtica defensora de la soberanía: Claudia Scheinbaum”. Ante lo cual la mayoría de los asistentes aplaudió. Incluso en este Informe el Presidente pidió a los presentes que levantaran la mano los que consideraban que es mejor que el pueblo elija a jueces y magistrados, obteniendo que los presentes la levantaran. Por otro lado, ese mismo día estudiantes de la Ibero, ITAM, CIDE, UNAM, ITESM, entre otras universidades, así como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, marcharon en la misma CDMX. El motivo de la marcha era justamente protestar por la reforma al Poder Judicial, la cual ya hemos mencionado en este espacio, pero básicamente es cambiar 16 artículos de la Constitución los cuales modifican el sistema judicial eliminando la carrera judicial. La reforma judicial fue aprobada en lo particular por la Cámara de Diputados, quienes tuvieron que sesionar en un gimnasio de la Unidad Deportiva de Magdalena Mixhuca, esto después de que el recinto legislativo de San Lázaro fue tomado para impedir el ingreso de las diputadas y los diputados. En la “sede alterna”, cerca de las 10:00 horas del miércoles pasado Morena, PT y PVEM aprobaron dicha reforma, la cual se mandará al Senado. Los diputados de dichos partidos celebraron su aprobación. Ese mismo miércoles, en diversas partes del país, incluyendo nuestra Ciudad, hubo una marcha en contra de dicha reforma, teniendo una gran asistencia. Los asistentes del último Informe creen que la reforma judicial vendrá a darle más justicia al País, por su parte los asistentes a la marcha en contra de la reforma judicial creen que no vendrá a otorgar más justicia, sino a politizarla (coincido con ellos), tanto quienes fueron al último Informe como quienes creemos que no debería ser aprobada pertenecemos a un mismo país, vivimos en realidades diferentes, pero no por eso dejan de ser reales y válidas. ¿Será que algún día algún político buscará unir las diversas realidades de nuestro país en lugar de fomentar la división? PD 1. Hay otra realidad igual de real y válida, la del que el pasado 1 de septiembre no acudió al mitin o a protestar sobre la reforma judicial pero no se perdió La Casa de los Famosos. PD 2. “En ningún Congreso del mundo sucede lo que en México. Violar la Constitución de manera sistemática y aprobar leyes importantes”. Ricardo Monreal en un tuit del 2013. PD 3. “Deben sentirse bien y orgullosos de que también están haciendo trabajo”, Víctor Castro, Gobernador de Baja California Sur, al referirse a grupos colectivos de búsqueda de desaparecidos.