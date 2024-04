La Oficina del Alto Comisionado de la ONU, señala que las reformas a las Leyes de Amparo y Amnistía recientemente aprobadas comprometen el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad y el abuso de poder.

Las reformas que hemos mencionado en estas últimas semanas siguen avanzando, y como considero que son reformas de las cuales es necesario seguir hablando, esta semana la Cámara de Diputados avaló los cambios a la Ley de Amparo, quedando pendiente su envío a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se realice lo anterior los jueces no podrán detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución, hasta que la norma sea declarada inconstitucional. ¿Cuánto tiempo cree que pasará para que suceda esto?

En este espacio hemos hablado del amparo, pero creo que es necesario volver a hacerlo. El amparo es un juicio que puede promover cualquier persona contra cualquier autoridad (o persona que ejerza actos de autoridad), siempre y cuando considere que se realizó un acto ilegal o inconstitucional, es decir, que se violen sus derechos humanos. Para la realización de este juicio es necesario presentar la demanda y que el Juez la admita, una vez que el Juez la admite solicita informes a la autoridad sobre su actuar. En caso de que la persona que solicite el amparo crea que es necesario pedir la suspensión del acto, es decir que la autoridad suspenda lo que cree que le está violentando sus derechos humanos lo puede hacer.

La suspensión consiste en que las cosas se quedan como están, siempre y cuando se conceda la suspensión, esto después de un análisis que realice el Juez y que la suspensión proceda, ya que no en todos los casos procede la suspensión.

Por cierto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, señala que las reformas a las Leyes de Amparo y Amnistía recientemente aprobadas comprometen el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad y el abuso de poder.

Y ya que mencionamos a la amnistía, esta semana también fue aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que al igual que la reforma de la Ley de Amparo una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación el Presidente tendrá este súper poder, ya que tendrá la determinación exclusiva de otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento que establece la Ley. ¿Usted a quién cree que será la primera persona que el Juez perdonará?

Me queda claro que muchas de las reformas pueden no ser populares, pero cuidado con las reformas donde la mayoría de los especialistas las consideren como cambios regresivos, inconstitucionales e inconvencionales.

El día de mañana a las 19:00 horas será el segundo debate presidencial, este se realizará en los Estudios Churrubusco en CDMX, los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho serán los moderadores, el eje principal del debate será “La ruta hacia el desarrollo de México” por lo que las preguntas serán sobre crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Esperemos que este debate esté mejor que el primero, veremos cómo le va a los participantes y a los moderadores.

Para finalizar, hace unas semanas me tocó ver una caravana que, sí me gustó y no me refiero a una de apoyo a algún partido/candidato, me refiero a una de alrededor de 5, 6 carros en donde por el malecón viejo iban con globos y mantas, señalando que habían vencido el cáncer, este tipo de caravanas sí me gustaría ver más seguido.

PD._ Dése la oportunidad de ver los debates entre los candidatos, es una manera de conocerlos más a fondo.