Con el destape realizado por el Gobernador, tenemos a un suspirante más a la silla presidencial, en este caso, por parte de Movimiento Ciudadano.

En este espacio mencionamos de la precampaña presidencial de 10 días del hoy Gobernador de Nuevo León y cómo al final desistió de dicha campaña decidiendo regresar a gobernar su entidad, pues esta semana volvió a ser noticia porque a través de sus redes sociales (¿podría ser de otra manera?) acompañado de su esposa y de quien fuera su coordinador de campaña, Jorge Álvarez Máynez realizó “el destape” de este último como candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano. Por lo que, con el destape realizado por el Gobernador, tenemos a un suspirante más a la silla presidencial, en este caso, por parte de Movimiento Ciudadano. Vale la pena recordar que además de fungir como coordinador de la efímera campaña presidencial del Gobernador de Nuevo León, es Diputado federal, coordinador de los diputados de dicho partido, pero este no es el único partido al que ha pertenecido, ya que del 2003 al 2009 perteneció al PRD, en el 2010 al partido Nueva Alianza, posteriormente de 2010 a 2013 al PRI y desde el 2013 pertenece a Movimiento Ciudadano.

Con este destape y si ya no existe ningún cambio, la contienda presidencial se encuentra entre dos mujeres Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y un hombre, Jorge Álvarez Máynez, ¿quiénes faltarán de integrar la boleta? Lo sabremos próximamente.

Cambiando de tema, esta semana en CDMX, específicamente en la Fiscalía hubo cambios, ya que quien ocupó el cargo de Fiscal General durante los últimos 4 años, Ernestina Godoy no fue ratificada en el cargo, ya que no se logró la mayoría calificada necesaria para su ratificación, solamente obtuvieron 41 votos a favor y 25 en contra. Esta votación no solo tuvo como resultado la no ratificación de la fiscal, sino que el presidente del PRI expulsó de dicho partido a las diputadas Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez Hernández, pertenecientes a su partido que votaron a favor de la ratificación el pasado lunes. Cabe señalar que desde el pasado mes de diciembre diputados de la oposición señalaron que se les estaba presionando para que votaran por la ratificación de la fiscal.

El Presidente señaló que la no ratificación de la fiscal era una vil venganza por parte de la oposición señalando: “fue una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta. Una auténtica impartidora de justicia”. Señalando también que la conoce de hace 25 0 30 años y que ella de así desearlo tenía un puesto en Gobierno Federal.

Cabe señalar que poco antes de que terminara su gestión, Ernestina Godoy fue acusada de plagio de su tesis de licenciatura, lo cual fue señalado como un ataque por parte de la oposición que no la apoyaba.

Para terminar, si Usted me hace el favor de leerme, sabrá que además de ver temas políticos y de derecho, soy apasionado de la participación ciudadana y defensor de los institutos electorales, también sabrá que el pasado proceso electoral tuve la fortuna de ser presidente del Distrito XIII, y como dicen que del plato a la boca se cae la sopa, no había comentado que me encontraba participando para presidir nuevamente un distrito electoral, pero al haber sesionado el IEES el día de ayer y haber sido aprobado quienes integraran los 24 distritos electorales y los 14 consejos municipales que funcionarán durante el proceso electoral de 2024, es un gusto y honor compartirle que tendré la fortuna de presidir el Distrito Electoral XI.

PD._ Qué curioso que se quiera reformar las pensiones en pleno año electoral.