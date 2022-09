Un volcán llamado Élmer

Su complexión física no delata a un gran deportista de antaño; sin embargo, el reconocido escritor y presidente de El Colegio de Sinaloa, Élmer Mendoza, hubiera alcanzado de joven la cima atlética en las competencias de alto rendimiento.

Así lo recordó ayer, en la columna que escribe en el diario El Universal, haciendo alusión al poema Ítaca, de Konstantino Kavafis: “Cuando era joven fui atleta. Quizá era bueno porque me ofrecieron beca para el CDOM. Desde luego que no acepté. Ser atleta de alto rendimiento no entraba en mis planes, los que trato de seguir lo más posible, sin perder de vista que los caminos son sinuosos, largos, oscuros y no pocas veces plagados de cíclopes, lestrigones y obstáculos aparentemente insalvables”.

Especificó que en una ocasión fue a competir a Estados Unidos: “Estaba muy motivado, el entrenador me había dicho, tú no eres Élmer, no eres Sinaloa, eres México... Al final de esos 10 mil metros tenía becas de tres universidades para estudiar lo que yo quisiera y claro, defender sus colores”.

Estos recuerdos sirvieron de introducción para compartir que se encuentra en La Palma, Islas Canarias: “Pues varias escritoras y escritores estamos ahora en el Festival Hispanoamericano de Escritores en La Palma, Islas Canarias, donde explotó un volcán hace un año, ¿se acuerdan?... Tendremos actividades del 26 de septiembre al 1 de octubre”.

Después de citar la pléyade de mexicanas y mexicanos dedicados al arte de hilvanar las letras que están presentes, agregó que también participan escritores de España: “Por supuesto que estarán presentes autores españoles y podremos compartir con ellos y ellas el ser y la nada del oficio”.

Sin duda que el Volcán de Tajogaite se verá eclipsado por el volcán sinaloense de las letras, llamado Élmer Mendoza.

¿Leo a Élmer?