Cada octubre, en el Banco de Alimentos de Culiacán comenzamos a prepararnos para una fecha que conocemos muy bien. El día 16, cuando se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, realizamos el Hambretón.

Es nuestra colecta anual más importante y lleva más de 25 años formando parte de la historia del Banco.

Durante este tiempo han participado empresas, escuelas, familias, voluntarios y muchas personas que simplemente decidieron comprar un kilo adicional de frijol o arroz para donarlo.

Este año, el Tecnológico de Monterrey será nuevamente la sede. Ahí estaremos recibiendo frijol y arroz, dos alimentos básicos que forman parte de los paquetes que entregamos a las familias atendidas por el Banco.

A veces pensamos que un kilo es poco, sobre todo cuando la necesidad es tan grande. En el trabajo diario del Banco se ve de otra manera.

Un kilo se suma a otro, luego a diez, a cien y a muchos más. Así es como una aportación hecha por una persona termina formando parte del alimento que recibe una familia.

El frijol y el arroz se solicitan porque son productos que pueden almacenarse durante más tiempo y están presentes en la alimentación de muchos hogares.

No requieren una preparación complicada y pueden combinarse con otros alimentos. Por eso siempre hacen falta en nuestra bodega.

El Hambretón también nos permite hablar de una realidad que vemos durante todo el año. Hay familias que deben reducir porciones, eliminar comidas o elegir entre comprar alimentos y cubrir otros gastos del hogar. El Día Mundial de la Alimentación nos da un motivo para reunirnos, pero la necesidad continúa después del 16 de octubre.

Mantener una colecta durante más de 25 años requiere la participación de muchas personas.

Algunas ayudan con alimentos, otras prestan espacios, organizan grupos, difunden la invitación o dedican varias horas a recibir y acomodar lo que va llegando.

Por eso queremos agradecer a los directivos del Tecnológico de Monterrey por abrir nuevamente las puertas del campus y recibir el Hambretón. Su disposición nos permite contar con una sede conocida y acercar la colecta a más personas.

También agradecemos a sus colaboradores, que apoyan con la organización y con todos esos detalles que casi nunca se ven, pero que hacen que una actividad de este tamaño pueda realizarse.

A los alumnos queremos agradecerles especialmente su entusiasmo.

Muchos participan llevando alimentos, invitando a sus compañeros o compartiendo la colecta con sus familias. La presencia de los jóvenes siempre le da un ánimo muy particular a ese día.

Quienes trabajamos en el Banco sabemos que la colecta no termina cuando recibimos los kilos donados. Después hay que trasladar los alimentos, revisarlos, acomodarlos en la bodega y prepararlos para su entrega. Finalmente, el frijol y el arroz llegan a los paquetes que reciben las familias.

La invitación está abierta para todos. Si puedes donar un kilo, será bienvenido.

Si en tu familia, escuela o empresa pueden reunir varios, también pueden llevarlos juntos. No existe una cantidad mínima para participar.

El próximo 16 de octubre estaremos en el Tecnológico de Monterrey recibiendo frijol y arroz para el Hambretón. Esperamos encontrarnos nuevamente con las personas que nos han acompañado otros años y también con quienes participarán por primera vez.

Gracias al Tecnológico de Monterrey, a sus directivos, colaboradores y alumnos por recibirnos una vez más. Y gracias a cada persona que se dará el tiempo de llegar con un kilo de alimento. Súmate al 6674-73 83 59.