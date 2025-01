Una democracia conquistada

En el centro del poder, la ilusión de representatividad, basada en mayorías artificiales, se impone como un mandato divino. El morenismo, con su retórica de justicia social, ha olvidado que gobernar no es solo para los que votaron por ellos, sino para todos.

En el México actual, la democracia ha sido erosionada, transformada en una palabra que se menciona con frecuencia pero que se practica poco. En el centro del poder, la ilusión de representatividad, basada en mayorías artificiales, se impone como un mandato divino. El morenismo, con su retórica de justicia social, ha olvidado que gobernar no es solo para los que votaron por ellos, sino para todos. Esa omisión, lejos de ser inocente, muestra un síntoma profundo: la incapacidad de trascender el sectarismo partidista hacia una visión de nación que abarque a toda la ciudadanía.

La democracia, ese concepto que tantas veces hemos celebrado como la cima de la civilización, parece hoy, más que nunca, un horizonte distante. ¿Es acaso ingenuo pensar que todas las acciones de un gobierno deberían dirigirse hacia su fortalecimiento? Tal vez lo sea. Pero lo que no puede negarse es que en su ausencia, el vacío se llena con sombras: autoritarismo, exclusión y un orden que privilegia a unos cuantos sobre la colectividad.

La desinstitucionalización y la concentración del poder

En este panorama, el Poder Judicial, otrora bastión de equilibrio, se encuentra al borde de ser una extensión servil del Ejecutivo. Las reformas propuestas no buscan fortalecer su independencia, sino transformarlo en una herramienta al servicio de los designios gubernamentales. Esta lógica, que hace eco de regímenes autoritarios en otras latitudes, no solo atenta contra la democracia, sino que corrompe la ética pública y erosiona la confianza ciudadana.

Dos fuerzas gemelas avanzan en sincronía, desmantelando los pilares democráticos: la desinstitucionalización y la concentración del poder. Por un lado, el desmantelamiento de organismos autónomos como el INAI ha eliminado la garantía de transparencia, convirtiendo el acceso a la información en un privilegio para pocos en lugar de un derecho de todos. Por el otro, la creciente concentración del poder en manos del Ejecutivo está empujando al país hacia un esquema despótico, donde las voces críticas son silenciadas y las reglas se moldean al antojo de una mayoría que no siempre refleja la diversidad del país.

Kakistocracia: el gobierno de los peores

El ejercicio del poder bajo esta lógica no está exento de sus absurdos. Como bien señaló The Economist al declarar “kakistocracia” como la palabra del año 2024, el gobierno de los peores parece haber encontrado un laboratorio perfecto. Las designaciones basadas en lealtades personales y no en méritos han minado la capacidad del Estado para responder a los retos contemporáneos. Rosario Piedra, al frente de la CNDH, se erige como un ejemplo contundente: la defensa de los derechos humanos ha sido sustituida por la complacencia con el régimen.

El costo de estas decisiones no se mide únicamente en términos de eficiencia gubernamental, sino también en el deterioro de la calidad democrática. Cuando el talento y la capacidad son desplazados por el servilismo, las instituciones dejan de cumplir su función esencial: proteger a la ciudadanía frente a los abusos del poder.