No todas las promesas se cumplen, ni todos se comprometen hasta el fin por cumplir lo prometido.

La palabra promesa se forma con la conjunción del prefijo latino pro y el vocablo missus, participio perfecto del verbo mittere, que significa enviar. Por tanto, la promesa es algo que se pronuncia antes de partir o de enviar algo.

La historia está llena de promesas. En las páginas de la Biblia encontramos infinidad de promesas: Dios le prometió a Abraham hacerlo padre de un gran pueblo; asimismo, prometió un Mesías para salvar a su pueblo y conducirlo a la vida eterna. Las citas son abundantes, pero basta recordar la de Números 23,19 para resaltar su fundamento y claridad: “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho El, y no lo hará? ¿Ha hablado, y no lo cumplirá?”

En este texto aparece intrínsecamente unida la relación promesa-cumplimiento, porque para que se cumpla la promesa se requiere el compromiso, palabra formada por el prefijo con y el vocablo promesa.

Sin embargo, no todas las promesas se cumplen, ni todos se comprometen hasta el fin por cumplir lo prometido. Si nos trasladamos al terreno de la ópera, será fácil recordar el aria de La Traviata, donde la agonizante Violetta Valery lee una carta que le envió Giorgio Germont, quien asegura que Alfredo vendrá a reunirse con ella: “Teneste la promesa”. Pero, ella canta triste y desesperada: “Es tarde...Adiós a los sueños del pasado, toda esperanza está muerta... las glorias y los dolores pronto tendrán fin”.

Y, ya que estamos en la cancha de la ópera, el Taller de Ópera de Sinaloa se une al dolor de la Compañía de Ópera de Saltillo por la irreparable pérdida de una de sus más grandes promesas: el tenor coahuilense Sergio Vallejo, quien falleció con escasos 22 años.

¿Cumplo mis promesas?

