‘Katharine Burr Blodgett (1898-1979) se matriculó en la Universidad de Chicago en 1918, donde obtuvo su título de Máster a los 19 años. Como tenía un puesto de trabajo esperándole en la investigación industrial, eligió un tema relacionado para su tesis: la estructura química de las máscaras de gas. La Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo y las máscaras de gas eran necesarias para proteger a las tropas contra los gases venenosos. Blodgett determinó que casi todos los gases venenosos pueden ser adsorbidos por moléculas de carbono y publicó un artículo sobre los materiales de las máscaras de gas en la revista Physical Review a la edad de 21 años’.

A lo largo de su carrera obtuvo varias patentes, siendo conocida principalmente por haber ideado el cristal no reflectante. Su invento se utiliza ahora en cámaras, telescopios, parabrisas, ordenadores y pantallas de televisión.

WIKIPEDIA: Katharine Burr Blodgett (1898-1979) fue una física e inventora pionera en ingeniería y química de superficie, y la primera mujer en ser doctorada en Física por la Universidad de Cambridge en 1926. Después de recibir su título de máster fue contratada por General Electric, donde no sólo se convirtió en la primera mujer que trabajó en el laboratorio de Schenectady, sino que además desarrolló una celebrada carrera científica.

Primeros años

Educación

Trayectoria

En 1920, Blodgett fue contratada por General Electric como investigadora científica en cuanto recibió su título de máster. Fue la primera mujer en trabajar como científica en el laboratorio de General Electirc en Schenectady, Nueva York. Durante su investigación, a menudo trabajó con Langmuir, que trabajó con su padre. Blodgett y Langmuir trabajaron juntos en recubrimientos monomoleculares diseñados para cubrir superficies de agua, metal o vidrio. Estos recubrimientos especiales eran aceitosos y pueden ser depositados en capas de unos pocos nanómetros de espesor.

En 1933 desarrolló un método usando un calibrador del color para medir el grosor de las finas películas monomoleculares. Cinco años más adelante, crea un sistema para hacer vidrio no reflejante. El vidrio normal refleja una porción significativa de luz, sin embargo, usando un revestimiento que consiste en 44 capas de jabón líquido de una molécula cada una (cuatro millonésimas de pulgada) podría conseguir que el 99 por ciento de la luz pasara a través del vidrio. Este método lo registró con la patente #2,220,660 en marzo de 1938, con el nombre de Film Structure and Method of Preparation, que durante muchos años fue la forma de realizar cristales transparentes.

Durante su trabajo profesional le fueron aprobadas ocho patentes en los Estados Unidos, dos en Canadá y publicó 30 artículos de investigación.

Murió en su casa el 12 de octubre de 1979 en Schenectady, Nueva York, a los 81 años.