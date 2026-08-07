Una ley pesquera sin dientes

Mientras el Gobierno federal no expida un nuevo reglamento a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la gestión de la pesca se alejará de la meta de sustentabilidad y mermará su importancia para la seguridad alimentaria nacional

El sector pesquero mexicano enfrenta un panorama incierto. La estabilidad de la pesca, actividad esencial para la seguridad alimentaria nacional, se ve comprometida por vacíos legales, la enorme discrecionalidad de las autoridades —que priorizan agendas particulares sobre procedimientos oficiales—, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, focos de corrupción y la incertidumbre de la crisis climática. Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS), contrarió a unos de sus mandatos principales: contar con un reglamento específico que permitiera su correcta implementación en temas relevantes como el combate a la pesca ilegal, el ordenamiento de las actividades pesqueras, la restauración y recuperación de especies deterioradas y la mejora en el uso de artes de pesca, por mencionar algunos. Una ley sin reglamento es un mandato sin reglas ni condiciones que garanticen su aplicación. Algo parecido a “tener que hacer algo, sin saber cómo hacerlo”. La falta de un reglamento no es un tema trivial, pues instrumentos de la política pesquera fundamentales para asegurar la sustentabilidad de la pesca no cuentan con directrices ni procedimientos para su realización y puesta en marcha, relegando su elaboración e implementación a la discrecionalidad de las autoridades pesqueras del gobierno federal.

Se aplica el reglamento de una ley que ya no existe