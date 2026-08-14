Una novela: ‘Maniac’ y la ciencia

Maniac (Anagrama, México, 2023), del escritor chileno Benjamin Labatut, es una novela original y perturbadora donde la ciencia y la tecnología son los personajes centrales. Es una obra extraordinaria que articula la ciencia, la historia de la ciencia y la literatura

El escritor chileno Benjamin Labatut (Rotterdam, 1981) es autor de Maniac (Anagrama, México, 2023), novela original y perturbadora donde la ciencia y la tecnología son los personajes centrales. Es una obra extraordinaria que articula la ciencia, la historia de la ciencia y la literatura.

La novela se divide en tres partes. La primera parte es “Paul o El descubrimiento de lo irracional”. Se cuenta cuando el físico austriaco Paul Ehrenfest (1880-1933) asesina a su hijo y luego se suicida. Su hijo Vassily tenía síndrome de Down, y su inocencia está presente ante todo lo que surgía dentro y fuera de la cabeza de su padre, lleno de traumas y temores. Decide el asesinato ante el contexto político y social, y la inminencia de la guerra.

Esta parte introductoria del texto abre el debate sobre la gran fractura del Siglo 20 donde la ciencia, que prometió orden y el progreso, abre las puertas del caos y la destrucción. El suicidio de Ehrenfest es expresión de una conciencia que ya no puede reconciliarse con el rumbo que toman las matemáticas, la física y también la historia. Desde el inicio, Labatut deja claro que su interés no es únicamente la biografía de los personajes que desarrolla, sino la dimensión moral y filosófica de esos hombres que, al mirar demasiado lejos, terminaron al límite del abismo.

En “John o Los delirios de la razón”, la segunda parte, aborda la vida del matemático húngaro John von Neumann (1903-1957) y se desarrolla de manera particular su participación en el Proyecto Manhattan, dirigido por J. Robert Oppenheimer (1904-1967), que deriva en la construcción de la bomba atómica, y su muy importante aporte al desarrollo del mundo de la computación.

Labatut lo retrata como una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad: matemático extraordinario, pionero de la computación, participa en el desarrollo de la bomba atómica, arquitecto de la teoría de juegos y visionario de un futuro dominado por máquinas capaces de aprender. En su trayectoria se concentra una paradoja: el mismo pensamiento que permite avances formidables es también el que diseña instrumentos de destrucción masiva. La inteligencia, de la computadora Maniac (Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer), es una potencia ambigua, creadora y, al mismo tiempo, devastadora.

La tercera parte es “Lee o los delirios de la inteligencia”, se centra en la contienda que sostiene Lee Sedol (1983), maestro coreano en el juego de Go, en marzo de 2016, con una máquina llamada Alpha Go, que representa, de acuerdo a quienes la diseñan, un salto en el desarrollo de la computación que está diseñada para superar la mente humana y es expresión nueva de la inteligencia artificial (IA). Lee, el invisible, pierde contra la máquina, que supera, con mucho, su capacidad de juego. La máquina se “hace” independiente a sus creadores.

Labatut cuenta la vida de grandes científicos del Siglo 20, se introduce, entonces, en sus vidas y en sus familias. La ciencia es hecha por hombres de carne y hueso.

En la novela, el autor explora, en el transcurso del Siglo 20 e inicios del Siglo 21, el enorme desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no tiene límite, y al mismo tiempo da cuenta, es su propósito, de mostrar los peligros inmensos que ese desarrollo ha traído a la humanidad, que ahora hace posible su destrucción. La obra plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la humanidad.