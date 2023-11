gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

Wikipedia (ficha editada)._ “Seven Days in May es una película de suspenso político estadounidense de 1964 sobre la toma de posesión planificada del gobierno de los Estados Unidos por parte de una camarilla político-militar en reacción a la negociación del Presidente de un tratado de desarme con la Unión Soviética. Está protagonizada por Burt Lancaster, Kirk Douglas, Fredric March y Ava Gardner, fue dirigida por John Frankenheimer a partir de un guión escrito por Rod Serling y basado en la novela del mismo nombre de Fletcher Knebel y Charles W. Bailey II, publicada en septiembre de 1962.

Entorno

El libro fue escrito durante el primer año de la administración Kennedy, reflejando algunos de los eventos de esa época. En noviembre de 1961, el Presidente John F. Kennedy aceptó la renuncia del General anticomunista Edwin Walker, quien había estado adoctrinando a las tropas bajo su mando con ideas radicales de derecha y opiniones políticas personales, incluida la descripción de Harry S. Truman, Dean Acheson, Eleanor Roosevelt y otras figuras públicas activas como simpatizantes del comunismo. Aunque ya no vestía el uniforme, Walker continuó en los titulares cuando se postuló para Gobernador de Texas y pronunció discursos que promovían puntos de vista fuertemente derechistas. En la versión cinematográfica de Seven Days in May, Fredric March, que interpreta al Presidente ficticio de la narrativa, Jordan Lyman, menciona al General Walker como uno de los ‘falsos profetas’ que se ofrecían al público como líderes.

Mientras Fletcher Knebel y Charles W. Bailey II, principalmente periodistas y columnistas políticos, colaboraron en la novela, también realizaron entrevistas con otro comandante militar muy controvertido, el recién nombrado jefe de personal de la Fuerza Aérea, el General Curtis LeMay, quien estaba enojado con Kennedy por negarse a brindar apoyo aéreo a los rebeldes cubanos en la invasión de Bahía de Cochinos. Se creía que el personaje del General James Mattoon Scott se inspiró tanto en LeMay como en Walker.

El Presidente Kennedy había leído la novela Seven Days in May poco después de su publicación y creía que el escenario realmente podría ocurrir en los Estados Unidos. Según el director John Frankenheimer, el proyecto recibió el aliento y la asistencia de Kennedy a través del secretario de prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, quien le transmitió el deseo de Frankenheimer Kennedy de que se produjera la película. A pesar de la oposición del Departamento de Defensa, Kennedy hizo arreglos para visitar el Kennedy Compound en Hyannis Port durante un fin de semana cuando la película necesitaba rodarse fuera de la Casa Blanca.