El pequeño grupo de sobrevivientes debió organizarse, ejercer liderazgos y tomar acuerdos que les permitieran ayudarse, apoyarse, respetarse y afrontar la terrible situación adversa, para paliar sus urgentes necesidades de agua, comida y cobijo en temperatura tan extrema.

Un lector me comentó que le pareció sugestivo el título de “Sociedad de la nieve”, que se dio al libro y película que abordaron el tema del accidente aéreo del equipo de rugby uruguayo, así como sus familiares, acompañantes y tripulación.

En un artículo publicado por la cadena CNN este 11 de enero, los sobrevivientes abundaron sobre los motivos que los llevaron a formar esa sociedad, con tres equipos: curar heridos, limpieza de restos del avión y conversión de nieve en agua.

Eduardo Strauch, explicó: “Nosotros veníamos de la civilización y de un día para otro nos encontramos en la nada y empezamos a transformarnos en otra sociedad, con otros códigos y fuimos llevando la sociedad de la nieve con la colaboración de todos en el puesto que le había tocado a cada uno”.

Roberto Canessa refirió que crearon una sociedad con reglas precisas, dadas las difíciles condiciones: “sociedad diferente, una sociedad que, cuando se moría alguien, no te daba lástima por el muerto sino por ti mismo porque estabas en lista de espera”.

Gustavo Zerbino indicó: “Yo pensaba que habíamos vuelto a una civilización primitiva y me di cuenta que no. Nosotros construimos una civilización avanzada porque todo el conocimiento que teníamos del pasado no servía para nada y creamos cosas nuevas. Las normas aparecían por sí solas. Estaba prohibido quejarse, los bienes pertenecían a la comunidad y el amor, el cariño, ayudar a alguien que estaba frente a ti, era permanente”.

¿Implemento la organización y sociedad idóneas?