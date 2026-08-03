El mes pasado terminó la temporada agrícola 2025-2026, una de las más difíciles en la historia reciente de Sinaloa. Quienes trabajan en el campo enfrentaron inseguridad, altos costos, dificultades para comercializar sus productos y una incertidumbre que estuvo presente durante prácticamente todo el ciclo.

A pesar de ello, muchas empresas agrícolas decidieron compartir. En un año complicado también para ellas, abrieron sus campos, sus empaques y sus bodegas para donar alimentos al Banco de Alimentos de Culiacán. Ese gesto merece ser reconocido.

Durante la temporada recibimos cerca de 501 mil kilos de hortalizas, con los que beneficiamos a 140 mil personas de ocho municipios de Sinaloa. No se trata solamente de una cifra. Son alimentos que llegaron a comunidades, instituciones y familias que difícilmente podrían comprarlos de manera frecuente.

Entre lo recibido se encuentran 157 mil kilos de tomate, 117 mil kilos de pepino, 83 mil kilos de ejote y 83 mil kilos de chile. También recibimos 30 mil kilos de zanahoria, 11 mil kilos de calabaza y 9 mil kilos de cebolla.

A estos alimentos se sumaron 3 mil kilos de zarzamora, 3 mil kilos de berenjena, 800 kilos de repollo, 700 kilos de lechuga, 300 kilos de brócoli y 300 kilos de coliflor. Cada producto fue revisado, rescatado, trasladado y entregado para que pudiera llegar en buenas condiciones a quienes más lo necesitaban.

Nada de esto habría sido posible sin la confianza de nuestros aliados.

Por ello agradecemos a Agrícola Paredes, Rene Produce —Tuxcana—, Bejo México, Amapasa y Sakata, por formar parte de este esfuerzo.

Nuestro reconocimiento también para Ejam, Santa Elena Cucumbers, Grupo Singher, Divemex y AGRH.

En una temporada tan complicada, decidir donar adquiere todavía mayor valor.

Agradecemos igualmente a International GreenHouse, Agrícola Campaña, Semillas FITO, Viva Orgánica y Agrícola Tricar. Cada empresa participó de una manera distinta, pero todas compartieron la voluntad de evitar el desperdicio y hacer que los alimentos llegaran a una mesa.

También fueron parte de esta temporada Agrícola La Capilla, Agrícola de la Costa, Agrícola Cuchujaqui, Agrícola Chaparral y Agrícola El Nazario.

Detrás de cada donación hubo personas que autorizaron, seleccionaron, acomodaron y cargaron los productos. Nuestro agradecimiento también es para ellas.

Reconocemos a Agricultura Controlada —AgriCo—, Ejotes Produce, Agrícola Proterra del Évora, Agrícola Ashley, Agrícola Los Pozoles y Agrícola AREEM.

Gracias por confiar en el Banco de Alimentos de Culiacán y permitirnos convertir sus aportaciones en ayuda para miles de familias.

El campo sinaloense ha demostrado muchas veces su capacidad para alimentar a México y al mundo. Esta temporada también mostró su lado solidario. Incluso enfrentando sus propios problemas, los productores encontraron la manera de ayudar.

Ahora comienza un nuevo ciclo. Deseamos sinceramente que sea una mejor temporada para quienes viven del campo: que mejore la seguridad en las zonas agrícolas, que los productores puedan trabajar sin miedo, que haya buenos precios para sus cosechas, suficientes lluvias, acceso al agua y condiciones favorables para producir.

Deseamos también que las plagas no dañen los cultivos, que los costos permitan mantener la actividad y que el trabajo de tantas familias encuentre una recompensa justa. Porque cuando al campo le va bien, le va bien a todo Sinaloa.

A nuestros aliados agrícolas, gracias por lo compartido durante esta temporada. Que el próximo ciclo traiga mejores noticias, mejores cosechas y la tranquilidad que el campo sinaloense merece.