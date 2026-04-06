Urge liberar el financiamiento para la ciencia en Sinaloa

Respetuosamente solicitamos al Gobernador del Estado, doctor Rubén Rocha Moya, que se liberen los recursos destinados a CONFIE para que puedan abrirse las convocatorias y continúe el trabajo que año con año ha dado resultados visibles.

El desarrollo de Sinaloa es inseparable de su capacidad científica. Si bien en años recientes el estado consolidó una apuesta estratégica por el conocimiento a través de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (CONFIE), hoy esa estrategia se encuentra en un punto crítico.

Llegamos a la tercera parte del 2026 con una preocupación legítima, el financiamiento estatal aún no se ha liberado y las convocatorias de CONFIE permanecen cerradas. Este retraso no es sólo administrativo; es un freno real que hoy impide a nuestros estudiantes participar en certámenes científicos y limita la productividad de los investigadores y tecnólogos que sostienen la ciencia e innovación en nuestra entidad.

Reconocemos el respaldo que en años anteriores se ha brindado a este organismo, apoyo que ha permitido sostener programas y convocatorias fundamentales para el ecosistema científico sinaloense.

Por ello, respetuosamente solicitamos al Gobernador del Estado, doctor Rubén Rocha Moya, que se liberen los recursos destinados a CONFIE para que puedan abrirse las convocatorias y continúe el trabajo que año con año ha dado resultados visibles.

CONFIE es, en la mayoría de los casos, la única fuente de apoyo para jóvenes y especialistas en materia de participación y difusión científica. Muchas instituciones educativas priorizan gastos operativos inmediatos y dejan en segundo plano el impulso a la ciencia.

En términos reales, consolidar este apoyo significa que los alumnos no pierdan su lugar en las olimpiadas de física o matemáticas ni que nuestros científicos se queden con sus estudios guardados en un cajón por falta de viáticos o registro. Eso convierte una buena idea en un logro que nos llena de orgullo a todos.

Por ejemplo, las convocatorias dirigidas a estudiantes abarcan programas como el Programa de Talentos, Formación de Jóvenes Talentos y Jóvenes Ingenieros Recién Egresados en la Industria, entre otros. Gracias a estos esquemas, el alumnado sinaloense ha participado en olimpiadas académicas, concursos de ciencias, diplomados, talleres y congresos nacionales e internacionales. Para más información, puede visitar la página de CONFIE en https://confie.gob.mx/.

En el contexto actual de inseguridad que vivimos, que no podemos soslayar, impulsar la educación y la ciencia debe ser una prioridad estratégica del gobierno. No basta con invertir en más fuerzas de seguridad; es indispensable invertir también en más oportunidades para los jóvenes, en más educación, más investigación y más ciencia. Abrirles caminos académicos reales es ofrecer un horizonte distinto al de la violencia y apostar por transformar el futuro desde el conocimiento.

El beneficio de estos apoyos también se observa en el sector científico de Sinaloa. Desde 2011 hasta 2024, el Sistema Estatal de Investigadores y Tecnólogos creció de 483 a mil 356 miembros, casi se triplico en 15 años. Este crecimiento no es casual, responde a una política sostenida de estímulo y reconocimiento, que se ha acelerado notablemente los últimos años.

Además, destaca el papel de las mujeres en la ciencia sinaloense. Actualmente suman 684 del total de 1356 integrantes, superando en número a los hombres y consolidando una participación femenina histórica en la investigación estatal.

No se trata solo de cifras, sino de proyectos, patentes, publicaciones, formación de estudiantes y transferencia de conocimiento a la sociedad. Estos datos muestran que la inversión en ciencia genera resultados medibles.

Por lo tanto, reiteramos nuestro llamado a las instancias correspondientes para que mantengan esta tarea estratégica. Liberar los recursos a CONFIE no es un gasto, es una inversión en el futuro del estado.

Al mismo tiempo, la comunidad académica debe respaldar activamente a este organismo en las gestiones que estime pertinentes. Si se requieren cartas de apoyo, diagnósticos de impacto o posicionamientos institucionales, estamos dispuestos a sumarnos con responsabilidad y convicción, desde nuestro ámbito de acción, para fortalecer su labor en beneficio de todos.

La ciencia no avanza en solitario. Requiere coordinación, voluntad política y compromiso social. CONFIE ha acompañado durante años a estudiantes y especialistas en sus actividades académicas. Ahora corresponde que nuestra comunidad respalde a este organismo con la misma convicción.

En un estado que promueve el progreso, no podemos dejar en vilo el financiamiento para la ciencia. Porque invertir en conocimiento es invertir en desarrollo, y porque el progreso verdadero siempre comienza con educación, investigación e innovación.