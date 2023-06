@OceanaMexico

Súmate, te necesitamos. La próxima vez que sientas que lo que sucede en el mundo es abrumador, recuerda que desde donde tú estás, puedes usar tu voz para pedir ayuda, para señalar los problemas, para exigir a nuestras autoridades que protejan nuestros océanos y tengamos la promesa de un futuro hermoso.

Me ha pasado que hay días en los que el mundo es un lugar abrumador, tantas cosas que suceden al mismo tiempo, a toda velocidad. Situaciones que necesitan nuestra ayuda, pero no parecen tener ni inicio ni fin. En esos días parece que la única opción es hacerse bolita y dejar que las cosas pasen, con la esperanza de que por arte de magia mejoren, y entonces sea seguro salir al mundo de nuevo.

Si tú como yo te has sentido así, quiero decirte dos cosas: 1. Te entiendo. 2. No te escondas, necesitamos tu ayuda.

Hace años comencé mi gran aventura como actriz, conductora, modelo y escritora, y debo confesar que en esos inicios pensé que mi carrera me llevaría a otros lugares. Sin embargo, cuando me convertí en mamá, una nueva vocación nació. Mi compromiso por trabajar para hacer de este un mundo mejor, no solo para que mi hijo y mi hija puedan tener una vida increíble en este mundo maravilloso, sino para que también puedan hacerlo tus hijas e hijos.

Empecé a usar mi voz, tan alta y tan lejos como puedo, cada día un poco más allá, segura de que tú escucharás mi mensaje y como yo, usarás la tuya para hacer lo mismo.

Hoy uso mi voz como vocera de Oceana, y me sumé para proteger nuestros océanos y nuestros hábitats, que son lugares hermosos donde viven espectaculares especies de todos los tamaños, diminutas que no podemos ver a simple vista, y enormes y majestuosas como las ballenas que observamos hace unos meses.

Pero no solo eso, nuestros hábitats y nuestros océanos también son el hogar, fuente de trabajo y alimento de miles de familias mexicanas. Por eso tengo el compromiso de cuidarlos, porque cuidar de los océanos es cuidar de mí, de mis hijos, y también es cuidar de ti y los tuyos.

Usemos nuestras voces para que se vuelvan una canción imparable que viaje con las olas del mar y sea escuchada por todo el mundo. Juntos, tú y yo, somos marea.

* La autora es Claudia Lizaldi, actriz, conductora, escritora y embajadora de Oceana en México. (@OceanaMexico).