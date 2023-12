Presidente de Alternativas por México / @gdehoyoswalther

Quienes no puedan adquirir, por razones económicas, las vacunas que ya son capaces de contrarrestar las últimas variantes del Covid, sólo tendrán acceso a las que distribuirá el Estado, como la cubana, Abdalá o la rusa Sputnik, que no están habilitadas para ello. Esto no debería de ser así. El Estado mexicano está creando una situación donde hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda.