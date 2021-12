Valentina, la niña violentada en el puerto de Mazatlán, es el símbolo más reciente del dolor, en plena temporada navideña, de la sociedad sinaloense en esta época aciaga.

Se acostumbra que muchos columnistas dejen por unos días, o al menos algunas horas, los temas “duros” y, en su lugar, recomienden buenas lecturas, películas interesantes y, si se puede, amorosas, pero me resultó imposible borrar de mi mente la imagen, por cierto, abstracta porque no he visto foto alguna de la niña ultrajada, ni puedo dejar de imaginarme el dolor de su familia y sus amiguitos.

De por sí 2020 y 2021 han sido años de sufrimiento y pésame debido a la pandemia, pero la sociedad mexicana se ha agravado con la violencia inclemente del crimen organizado, ahora potenciada por la violencia intrafamiliar que ha atizado el enclaustramiento covidiano.

México no está tan solo contagiado masivamente por el virus sino también por una violencia multifacética. Y esto seguirá sucediendo mientras continúen aumentando los grandes problemas sociales y la pobre respuesta de las autoridades mexicanas a los delitos.

La impunidad del crimen es una de las marcas más lamentables de nuestro raquítico sistema de justicia, pero no de ahora sino de toda nuestra historia. De hecho, no es tan solo un problema legal y político sino también cultural. La tolerancia en gran parte de la sociedad mexicana a la violencia es incomprensible, pero rotundamente real.

Por fortuna, en el caso de Valentina su familia, sus amiguitos y vecinos, así como organizaciones feministas, manifestándose públicamente, y medios como Noroeste, no han permitido que el lamentable caso pase sin más, como muchos otros.

Solo la acción de la sociedad civil, así sea ocasional, puede lograr que, en algunos casos, las autoridades reaccionen y actúen.

En un país donde impera el Derecho un caso como el de Valentina no quedaría impune, pero en México, y específicamente en Sinaloa, nada se puede asegurar. Si hacemos caso a las estadísticas, estas abrumadoramente nos dicen, con pesimismo, que las probabilidades de que no se encuentre como culpable al presunto violador y asesino, son altas.

No dejemos que eso pase, ni Valentina, ni ninguna niña, ni ninguna mujer merecen que eso suceda.