En mayo de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenía una aprobación del 80 por ciento y una desaprobación del 15 por ciento, y en mayo de 2026 la aprobación es del 59 por ciento y la desaprobación, del 39 por ciento, de acuerdo con la encuesta que Lorena Becerra, consultora independiente, levantó entre el 7 y 12 de mayo para LatinUS.
En un año la Presidenta ha perdido 21 puntos de aprobación, y la desaprobación ha crecido en 24 puntos, un cambio total de 45 puntos. El crecimiento de la desaprobación es del más del 100 por ciento.
La caída de la valoración de la Presidenta se puede explicar porque el 68 por ciento piensa que “las cosas se están saliendo de su control”, y sólo el 28 por ciento cree que “tiene las riendas del País”. El 47 por ciento piensa que el País va por el camino equivocado, y el 46 por ciento, que va por buen camino.
Y también que el 63 por ciento piensa que ha fracasado en disminuir la inseguridad común (robo, asaltos) y el 33 por ciento, que ha tenido éxito. El 60 por ciento piensa que ha fracasado en la lucha contra el crimen organizado, y el 36 por ciento, que ha tenido éxito. El 59 por ciento, que ha fracasado en la lucha contra la corrupción y el 38 por ciento, que ha tenido éxito. El 55 por ciento, que ha fracasado en resolver el abasto de medicinas, y el 49 por ciento, que ha tenido éxito.
La Presidenta tiene buena valoración en temas como el apoyo a las personas de la tercera edad, que el 91 por ciento lo ve como un éxito. El 58 por ciento ve como éxito la mejora del salario general, y el 36 por ciento, como un fracaso. El 58 por ciento ve como un éxito la creación de empleos, y el 38 por ciento, como un fracaso. El 45 por ciento ve como un éxito la buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y el 43 por ciento, como un fracaso.
El 60 por ciento de los hombres aprueba a la Presidenta y el 38 por ciento la rechaza; y el 59 por ciento de las mujeres la aprueba y el 39 por ciento la rechaza. La aprobación de la Presidenta es mayor entre las personas de mayor edad y menor en las más jóvenes.
En las personas mayores de 50 años, la aprobación es del 70 por ciento y la desaprobación, del 30 por ciento. En la población de 30 a 49 años, la aprobación es del 59 por ciento y la desaprobación, del 39 por ciento. En la de 18 a 29 años, la aprobación es del 49 por ciento y la desaprobación, del 49 por ciento.
Entre menor es la escolaridad, mayor es la aprobación, y entre mayor es la escolaridad aumenta la desaprobación. De quienes estudiaron hasta la primaria, el 78 por ciento la aprueba, y el 20 por ciento la desaprueba
De los que estudiaron secundaria, el 63 por ciento la aprueba y el 33 por ciento la rechaza. Los que estudiaron preparatoria, el 60 por ciento la aprueba y el 39 por ciento la rechaza. Los que tienen universidad o más, el 40 por ciento la aprueba y el 59 por ciento la rechaza.
La encuesta se realizó a 800 personas mayores de 18 años con credencial del INE, la confianza es del 95 por ciento. De 2015 a 2023, Lorena Becerra dirigió el área de encuestas del periódico Reforma, y después fundó su propio despacho. Se le considera entre las encuestadoras más serias y profesionales que hay en México.