La caída de la valoración de la Presidenta se puede explicar porque el 68 por ciento piensa que ‘las cosas se están saliendo de su control’, y solo el 28 por ciento cree que ‘tiene las riendas del País’.

En mayo de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenía una aprobación del 80 por ciento y una desaprobación del 15 por ciento, y en mayo de 2026 la aprobación es del 59 por ciento y la desaprobación, del 39 por ciento, de acuerdo con la encuesta que Lorena Becerra, consultora independiente, levantó entre el 7 y 12 de mayo para LatinUS.

En un año la Presidenta ha perdido 21 puntos de aprobación, y la desaprobación ha crecido en 24 puntos, un cambio total de 45 puntos. El crecimiento de la desaprobación es del más del 100 por ciento.

La caída de la valoración de la Presidenta se puede explicar porque el 68 por ciento piensa que “las cosas se están saliendo de su control”, y sólo el 28 por ciento cree que “tiene las riendas del País”. El 47 por ciento piensa que el País va por el camino equivocado, y el 46 por ciento, que va por buen camino.

Y también que el 63 por ciento piensa que ha fracasado en disminuir la inseguridad común (robo, asaltos) y el 33 por ciento, que ha tenido éxito. El 60 por ciento piensa que ha fracasado en la lucha contra el crimen organizado, y el 36 por ciento, que ha tenido éxito. El 59 por ciento, que ha fracasado en la lucha contra la corrupción y el 38 por ciento, que ha tenido éxito. El 55 por ciento, que ha fracasado en resolver el abasto de medicinas, y el 49 por ciento, que ha tenido éxito.

La Presidenta tiene buena valoración en temas como el apoyo a las personas de la tercera edad, que el 91 por ciento lo ve como un éxito. El 58 por ciento ve como éxito la mejora del salario general, y el 36 por ciento, como un fracaso. El 58 por ciento ve como un éxito la creación de empleos, y el 38 por ciento, como un fracaso. El 45 por ciento ve como un éxito la buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y el 43 por ciento, como un fracaso.