Vedas en la pesca: sustentabilidad y legalidad

¿Sabías que al consumir pescados y mariscos en veda podrías estar apoyando sin saberlo la pesca ilegal?

Sin saberlo, usted podría ser partícipe de la ilegalidad que afecta la supervivencia de las especies que habitan el océano y la salud de sus ecosistemas cuando consume o compra productos pesqueros en veda. Consumir o adquirir pescados y mariscos vedados fortalece y promueve, de forma indirecta, que redes criminales de pesca ilegal depreden sin control la diversidad marina, agotando una de las principales fuentes de proteína del mundo. A la vez, debilita la seguridad alimentaria de nuestro país. No hay duda: las vedas se deben respetar.

¿Por qué las vedas son importantes? Su objetivo es proteger a las especies acuáticas de importancia pesquera en momentos clave de su ciclo de vida, ya sea para permitir su reproducción, asegurar las tallas adecuadas o garantizar la abundancia suficiente para evitar comprometer su supervivencia.

Biológicamente, son esenciales para asegurar la sustentabilidad de la actividad pesquera. Se debe entender que las vedas son actos jurídicamente vinculantes ejercidos por las autoridades federales, a fin de proteger a las especies pesqueras y garantizar la sustentabilidad en su aprovechamiento. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece que una veda es “el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie (1).

Con base en lo anterior, queda claro que la captura y comercialización de especies pesqueras en temporadas de veda no solo pone en riesgo la sustentabilidad y supervivencia, sino también es una actividad ilegal, sujeta a sanciones por parte de las autoridades.

¿Cómo saber si lo que consumimos proviene de fuentes legales y que no incumple períodos de veda legalmente obligatorios? La respuesta no es sencilla. Cada pesquería que cuenta con vedas puede presentar modalidades distintas: algunas especies son capturadas en tiempo y forma legal y pueden ser distribuidas como productos congelados durante buena parte del año. Otros productos provienen de la acuicultura y pueden sustituir a aquellos que se obtienen mediante la captura en el mar. Incluso algunos pueden haber sido capturados en fechas cercanas al inicio de la veda y, con una buena cadena de frío, comercializarse algunos días después.

Sin embargo, el difícil acceso a información veraz, oportuna y accesible al público sobre la legalidad de los productos pesqueros es el principal reto al que se enfrenta la ciudadanía. Surge entonces la oportunidad de desarrollar sistemas de trazabilidad que permitan seguir la ruta de los productos pesqueros desde el barco hasta el plato, y que estos vengan apuntalados por regulaciones que aseguren que cualquier persona tenga fácil acceso a información clara y comprensible sobre la legalidad de la pesca.

Un buen ejemplo es el proyecto de norma oficial mexicana para trazabilidad de productos pesqueros, que se encuentra en proceso de elaboración en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

El autor es Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de Investigación y Políticas Públicas en Oceana.

1. Artículo 4 inciso XLVII, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.