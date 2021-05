Velas peligrosas

Los 41

Me dice el paisano Joaquín a propósito de la película “El baile de los 41”: “Me tomó años desenmarañar una confusión histórica de dos personajes sinaloenses: Alejandro R. Vega, que era Ross y no Redo, de El Fuerte y gobernador de Sinaloa con Alejandro Redo de la Vega (1873-1933). Este último nunca fue gobernador. En eso andaba cuando me apareció la lista de los 41 que incluía el nombre de Alejandro Redo de la Vega, de Culiacán. El Comercio cita aquí a Novo: La casa de Ignacio de la Torre y Mier es ahora el Edificio El Moro (oficinas de la Lotería Nacional). Por la avenida Puente de Alvarado, están las casas de Antonio Adalid Pradel, alias ‘Toña La Mamonera’. Según el mexicano Salvador Novo en su crónica ‘La estatua de sal’, Adalid Pradel era asiduo visitador de fiestas. El chismerío popular señala a Alejandro Redo de la Vega y a otras personas como parte de la sociedad clandestina. Por ahora, el único asistente confirmado a la fiesta de los 41 es Enrique Pouppard, según indicaron los cronistas. En su árbol genealógico Alejandro Redo y de la Vega aparece sin descendencia y fallecido en la Ciudad de México.”

‘Huele como mi vagina’

Según los documentos, Watson reconoce que la vela viene con una ‘advertencia limitada’ en Goop.com, incluida la advertencia de no quemar la vela durante más de 2 horas seguidas, pero dice que la advertencia es insuficiente. Watson afirma que Goop no advierte que la vela podría causar lesiones importantes cuando explota, y llama a las velas ‘Vagina’ ‘intrínsecamente peligrosas’.

Watson afirma que encendió la vela por primera vez en febrero y la colocó en su mesita de noche, una superficie nivelada, e insiste en que no había nada cerca de tocar la vela y que no había ventanas abiertas ni corrientes de aire en su dormitorio. Watson afirma que, después de arder durante ‘aproximadamente tres horas o menos’, la vela se envolvió en llamas altas, explotó poco después y la habitación se llenó de humo. Watson alega que la vela también dejó un anillo negro quemado en su mesita de noche y dice que el frasco está carbonizado y negro.

“Un hombre que dice que compró una vela ‘This Smells Like My Vagina’” de la compañía Goop de Gwyneth Paltrow, afirma que podría haberlo matado cuando explotó, y ahora ha presentado una demanda colectiva al respecto. Según los documentos legales, el tipo que demanda es un residente de Texas llamado Colby Watson, quien dice que compró la vela ‘Vagina’ de 10.5 onzas en línea en enero.

Zasca

Es otra palabra que leo y veo continuamente en fuentes españolas y que acá no se usa.

Etimología. Popularizado en las redes sociales e Internet como acortamiento de ¡zas, en toda la boca! Sustantivo femenino. Singular: zasca, plural: zascas.

Refutación brusca, normalmente ingeniosa, de un argumento contrario, o presentando evidencia contraria.

Interjección. Exclamación que indica resignación o sorpresa. Se usa para recalcar un suceso repentino e inesperado. Ejemplo: Una semana antes me había estado diciendo lo que me adoraba, y de pronto, zasca. Tras pasar una temporada a su disposición, que no sabía si me iba a dejar o no.

Onomatopeya que expresa el sonido de un golpe o tortazo.