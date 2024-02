gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

¿Te acuerdas de la enfermedad de las vacas locas? (Un viejo chiste decía que si a las vacas les sobas las tetas tres veces al día pero no las montas nunca, ¿cómo no se van a volver locas?) Bueno, ahora aparece otra enfermedad que afecta a unas especies no muy lejanas.

Wikipedia (ficha editada): La enfermedad de desgaste crónico, comúnmente conocida como enfermedad del ciervo zombie, o CWD por sus siglas en inglés, es una encefalopatía espongiforme transmisible (EET) del ciervo mula, ciervo de cola blanca, ciervo canadiense (o «wapiti»), alce y el caribú.

La CWD afecta principalmente a los miembros de la familia de los ciervos, aunque se demostró la transmisión de la CWD a monos, ardillas y ratones con genes humanos. En 1967, la CWD se identificó por primera vez en el ciervo mula en un centro de investigación de vida silvestre en el norte de Colorado, Estados Unidos. Inicialmente se reconoció como un «síndrome de desgaste» clínico y luego, en 1978, se identificó más específicamente como una encefalopatía espongiforme transmisible. Desde entonces, la CWD se ha extendido a poblaciones de animales en cautividad y en libertad en 26 estados de los Estados Unidos y tres provincias canadienses. La CWD se caracteriza por la pérdida crónica de peso que conduce a la muerte. No se conoce ninguna relación entre la CWD y cualquier otra EET de animales o personas.

Aunque en la prensa popular se han publicado informes de que los humanos se han visto afectados por la CWD, un estudio realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sugiere que «se necesitan [más] estudios epidemiológicos y de laboratorio para monitorear la posibilidad de tales transmisiones». El estudio epidemiológico concluyó además, «como medida de precaución, que los cazadores deben evitar comer venados y tejidos de alces que padezcan de la CWD (por ejemplo, el cerebro, la médula espinal, los ojos, bazo, amígdalas y ganglios linfáticos) de las áreas donde se ha tenido esta enfermedad».