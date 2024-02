La prueba del cielo. El viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida

Eben Alexander.

La prueba del cielo, escrito por el doctor Eben Alexander, es un libro de autoayuda que ha revolucionado el eterno conflicto entre ciencia y fe, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte, una historia real que nos ayudará a comprender qué nos espera más allá de la vida. Miles de personas en todo el mundo afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte y haber visitado el cielo. Hasta ahora, la ciencia siempre había estado ahí para rebatirlas.

El doctor Eben Alexander ha ejercido como neurocirujano académico durante los últimos 25 años, 15 de los cuales ha estado en el hospital Brigham and Women’s, en el Children’s Hospital y en la escuela de medicina de Harvard.

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia increíble y fuera de este mundo. El lugar en el que estuve es un sitio maravilloso, reconfortante y lleno de amor. No tengo miedo a morir porque ahora sé que no es el final.» Doctor Eben Alexander.

La lógica científica del doctor Alexander jamás había dado crédito a las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, después de haber pasado por esto sabe que no son meras fantasías: Dios y el alma existen realmente, y la muerte no es el final de la existencia personal, sino una mera transición.

«La experiencia cercana a la muerte del doctor Eben Alexander es la más asombrosa que he oído en más de cuatro décadas de investigación. Él es la prueba viviente de que existe otra vida.» Doctor Raymond A. Moody, autor de Vida después de la vida.

«La carrera del doctor Alexander en el campo de la neurociencia le ha enseñado que las experiencias cercanas a la muerte son ilusiones creadas por el cerebro pero, aun así, su experiencia personal lo dejó profundamente marcado.» Bruce Greyson, doctor y coeditor de The Handbook of Near-Death Experiences.

“Según Alexander, el conocimiento actual de la mente “yace ahora a nuestros pies” -pues “lo que me pasó ha acabado destruyéndolo, y pretendo pasar el resto de mi vida investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y aclarando todo lo que pueda el hecho de que somos más, mucho más, que nuestro cerebro físico, tanto a mis compañeros científicos como a la gente en general”.

El libro de Alexander fue seleccionado como historia de portada en la revista Newsweek en octubre de 2012. En mayo de 2012, Alexander había redactado un artículo en AANS Neurosurgeon, la publicación especializada de la Asociación Americana de Neurocirujanos (American Association of Neurological Surgeons), explicando, de una forma ligeramente más técnica, los hechos descritos en su libro, My Experience in Coma (Mi experiencia en el coma).

El libro de Alexander y la campaña de publicidad han sido criticados por los materialistas. En noviembre de 2012, Alexander respondió a las críticas mediante un segundo artículo en Newsweek: “Mis sinapsis (los espacios entre las neuronas del cerebro que soportan la actividad electroquímica que hace esta función cerebral), no sólo se vieron comprometidas durante mi experiencia: estuvieron detenidas. Solo los focos aislados de las neuronas corticales profundas seguían con una pulverización catódica, pero no las amplias redes capaces de generar algo parecido a lo que llamamos ‘conciencia’, pues las bacterias E. coli que inundaron mi cerebro durante mi enfermedad, se encargaron de eso. Mis médicos me han dicho que de acuerdo con todas las pruebas del cerebro que hicieron, no había manera de que funciones como la visión, la audición, la emoción, la memoria, el lenguaje o la lógica hubiesen quedado intactas”. Alexander también respondió: “Yo sé que mi experiencia sucedió en coma a causa de ciertos anclajes en el tiempo de la tierra, en mi memoria”.

