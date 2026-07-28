‘Viaje Mexicano’, un libro

Guillermo García Oropeza va “por todos los puntos cardinales” del país y, en cada escala ensaya una forma distinta de retrato: a veces lo hace de la ciudad, a veces de sus habitantes

Viaje mexicano (FCE-Sep 80, México, 1979) es una obra de Guillermo García Oropeza (Guadalajara, Jalisco, 1937-2019) donde comunica sus experiencias como viajero recorriendo el País. Se propone captar el “alma histórica” de los sitios que visita, y dar cuenta de la personalidad de cada ciudad y del estilo de vida de sus habitantes. García Oropeza -arquitecto, urbanista, historiador y ensayista- escribe desde una doble vocación: la del observador del espacio urbano y la del narrador que se deja afectar por lo que encuentra. Ofrece una crónica cultural que recoge, hay un interés particular en ello, la conversación de las calles, los hábitos cotidianos, el urbanismo que ordena la vida social y las capas históricas que aparecen en los distintos sitios de la ciudad. El autor va “por todos los puntos cardinales” del País y, en cada escala ensaya una forma distinta de retrato: a veces lo hace de la ciudad, a veces de sus habitantes, y a veces del propio viajero, con sus prejuicios, su cansancio, su admiración y su entusiasmo.

Exhibe un México múltiple y diverso

Se muestra, a través del recorrido, un México múltiple y diverso, que cambia de registro según el clima, la altura, la economía local o el tipo de modernidad que haya llegado a cada región. El arquitecto, historiador y viajero, con humor, nos muestra la aventura que es viajar por México, que implica siempre negociar con la incertidumbre y leer el entorno con rapidez para tomar las decisiones que se necesitan. García Oropeza ofrece un Viaje mexicano que muestra a un país en movimiento permanente a través de una mirada aguda y culta, que conoce a profundidad de lo que habla. Su libro da cuenta del México de la década de 1960 y 1970, y ahora mucho de lo que el autor vio ha cambiado, pero sigue siendo un libro delicioso de crónica urbana y también de historia cultural.

Sobre el autor

Guillermo García Oropeza nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de junio de 1937, y falleció el 28 de agosto de 2019 en su ciudad natal. Cursó la primaria con los maristas en el Colegio Cervantes. De 1960 a 1966 estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de posgrado en urbanismo en las universidades de Yale y de Cincinnati, en Estados Unidos, y en el Bouwcentrum de Rotterdam, Holanda. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara y en otras dependencias universitarias fue profesor de cátedra de Urbanismo, Literatura e Historia del Arte Mexicano. Como funcionario público desempeñó cargos relacionados con la cultura y la educación en el ámbito de la Universidad, el municipio de Guadalajara, el gobierno del estado de Jalisco, y el gobierno federal. Algunas de sus obras son: Encuentro en Ámsterdam (1973); Guía informal de Guadalajara (1974); Murales de Jalisco (1976); La balada de Gary Cooper (1977); Viaje mexicano (1979); Guadalajara, sus plazas, parques y jardines (1980); Luis Barragán (1980); Ignacio Díaz Morales (1980); Facultad de Arquitectura 1948-1983 (1983). Y también Guadalajara y sus caminos al mar en colaboración con José Rogelio Álvarez (1984); Mi estimado y fino amigo (1986); Medias verdades(1987); México city en colaboración con Karl Muller (1987); Deja contarte Guadalajara (1987); Devoción de Arreola (1987); El jardín de la historia (1988); Homenaje a Camilo Cela (1990); Jalisco, una invitación a su microhistoria (1990); Un estilo de México: ensayos de Occidente (1998); y Alfonso de Lara Gallardo: el último artista religioso (2004).

Viaje mexicano