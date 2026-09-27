Victoria en el aula de clases, pendiente en la ley. La trampa digital que sigue amenazando a los niños en Sinaloa

Considerar esta medida escolar como la solución definitiva a la crisis de atención y salud mental infantil sería un diagnóstico profundamente incompleto. Retirar el celular durante la jornada escolar atiende el síntoma visible dentro del aula, pero deja intacta la causa fuera del plantel

La reciente regulación de la SEPyC en Sinaloa para restringir el uso de teléfonos celulares en las aulas de educación básica representa un avance indispensable para la reconquista del espacio escolar y la mente de la juventud mexicana. Durante más de una década, los salones de clase se convirtieron en campos de batalla desiguales donde los docentes competimos por la atención de los estudiantes contra dispositivos diseñados explícitamente para secuestrarla.

La neurociencia ha demostrado el “drenaje cognitivo” (brain drain) que ocasiona la mera presencia de un teléfono inteligente sobre el pupitre (incluso apagado o en modo silencioso), consumiendo los recursos finitos del cerebro, debido a que el cerebro gasta energía de manera consciente e inconsciente en inhibir el deseo automático de revisar notificaciones. Al silenciar estos dispositivos en los planteles sinaloenses, el aula empieza de nuevo a erigirse como un santuario para el aprendizaje profundo, la concentración sostenida, y el desarrollo de habilidades socioemocionales cara a cara.

Sin embargo, considerar esta medida escolar como la solución definitiva a la crisis de atención y salud mental infantil sería un diagnóstico profundamente incompleto. Retirar el celular durante la jornada escolar atiende el síntoma visible dentro del aula, pero deja intacta la causa fuera del plantel.

La evidencia neurobiológica contemporánea deja claro que el problema pedagógico no es la pantalla de cristal en sí misma, sino el ecosistema algorítmico hiperestimulante que habita en el celular. La arquitectura de aplicaciones como TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook o YouTube shorts se basa en esquemas de refuerzo intermitente variable, los mismos mecanismos psicológicos que explican la ludopatía (la adicción a las apuestas). Cada like, scroll o notificación actúa como un disparo impredecible de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro en desarrollo, forjando circuitos de habituación difíciles de revertir.

Este bombardeo dopaminérgico constante resulta devastador durante el desarrollo. En la infancia y la adolescencia, el sistema límbico (encargado de procesar las emociones y la búsqueda de gratificación inmediata) se encuentra plenamente activo y maduro, mientras que la corteza prefrontal (responsable de la función ejecutiva, la autorregulación, la planificación a largo plazo y la evaluación de riesgos) no completa su proceso de maduración hasta aproximadamente los 25 años. Someter a estos cerebros en desarrollo a algoritmos optimizados por inteligencia artificial para maximizar la permanencia en el consumo de contenido causa serios trastornos cognitivos y afectivos.

Entre ellos destacan los que todos ya conocemos, la fragmentación de la atención (incapacidad para sostener la lectura de textos complejos o el pensamiento crítico), el deterioro de la consolidación de la memoria a largo plazo, perturbaciones severas en el ciclo de sueño por la alteración de la secreción de melatonina y cortisol, y un incremento drástico en los niveles de ansiedad generalizada, depresión clínica y dismorfia corporal.

Diversos países han comprendido que la protección de la infancia frente a las corporaciones tecnológicas no puede recaer de manera individual en los padres de familia ni limitarse a las paredes del colegio. Australia se posicionó como referente global al legislar la prohibición estricta del acceso a redes sociales para menores de 16 años, imponiendo multas millonarias a las plataformas tecnológicas que no implementen sistemas de verificación de edad robustos. En una línea similar, Francia aprobó restricciones para menores de 15 años, mientras que naciones como Indonesia y el Reino Unido han impulsado marcos normativos para forzar a las empresas de Silicon Valley a retirar sus algoritmos adictivos del alcance de los niños.

La premisa de estos gobiernos es clara, así como el Estado prohíbe el consumo de alcohol, tabaco o la conducción de vehículos a menores por los riesgos en el desarrollo y de seguridad que implican, el entorno digital debe estar sujeto a una regulación equivalente.

Aplicar esta visión al contexto de Sinaloa y del resto de México es una urgencia de primer orden. En una entidad atravesada por dinámicas complejas de violencia social, desigualdad económica y constantes desafíos en el tejido comunitario, los menores de edad expuestos a redes sociales sin filtro consumen de forma cotidiana contenidos que glorifican la cultura del delito, hipersexualización prematura, ciberacoso escolar y dinámicas de validación social profundamente tóxicas.

El aula sinaloense no puede ser un oasis de ocho de la mañana a dos de la tarde si al cruzar el portón escolar el estudiante regresa a una hiperconectividad no regulada que desmantela su estabilidad emocional y su capacidad de razonamiento. Restringir el celular en las escuelas de Sinaloa es un paso sumamente valioso que devuelve la paz al proceso de enseñanza; pero para salvar la salud mental y cognitiva de las futuras generaciones de México, la conversación pública debe avanzar con valentía hacia el siguiente paso, legislar el acceso a las redes sociales y proteger el desarrollo neurológico de la infancia como un asunto de salud pública nacional.