Una visión científica, no metafísica, esotérica o mágica. De los cuatro yugas de la humanidad (de oro, de plata, de bronce y de hierro o kali yuga), por fin estamos superando el terrible kali yuga.

Wikipedia (ficha editada):

1. Satia-iuga (era de la verdad) o krita-iuga (era de lo cumplido), de 1’728,000 años.

2. Treta-iuga, de 1’296,000 años.

3. Duapara-iuga, de 864,000 años.

4. Káli-iuga (era de [el demonio] Kali), de 432,000 años.

Los estados espirituales de la civilización en cada yuga

En la tradición hinduista, el mundo pasa por un continuo ciclo de estas épocas. Cada satia-yuga se va degradando hasta convertirse en kali-yuga; luego viene una etapa de renacimiento que no se describe en las Escrituras, y comienza otro satia-yuga seguida de otra fase descendente y así continuamente.

El descenso de satia-yuga a kali-yuga está asociado a un progresivo deterioro del dharma(‘deber religioso’), manifestado en un decrecimiento en la duración de la vida del ser humano y la calidad de los estándares de la moral humana.

Literalmente kali significa ‘el lado del dado marcado con un uno’.

No se debe confundir con la diosa Kālī, fundamental en el hinduismo.

En el Vishnú puraná (primeros siglos de la era cristiana), kali-iuga se describe así:

En el kali-iuga, habrá numerosos gobernantes luchando por el poder entre ellos. Ellos no tendrán carácter. La violencia, las mentiras y la inmoralidad estarán a la orden del día. La piedad y la naturaleza del bien se desvanecerán lentamente. La pasión y la lujuria serán la única atracción entre los sexos. Las mujeres serán objetos de placer sexual. La mentira será la línea límite de subsistencia. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza; en el mundo la ley del más rico será la única ley.

El método de liberación espiritual es dāna (‘dar’ caridad).

https://youtu.be/3a9UaK2r2vE

Conferencia titulada («Vida després de la vida») «Vida después de la vida», en ocasión del 120 aniversario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Tarragona. Lugar: Salón de actos de la sede del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, Via de l’Imperi Romà, 11 bis. Ponente: Doctor Manuel Sans Segarra, médico del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge. Fecha del evento: Miércoles, 10 de Octubre de 2018. Fecha de la publicación del video: Jueves, 18 de Octubre de 2018. Duración: 57 minutos y 14 segundos. Idioma: catalán, con expresiones en castellano.

Vivimos en una sociedad materialista y consumista y en esta la muerte es un tabú, por ello este título. El ser humano se pregunta: «¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?». Hemos buscado la respuesta y no la tenemos completa. Describiremos experiencias de enfermos que han entrado en muerte clínica y que hemos conseguido recuperarlos. Estos enfermos cambian su concepción existencial después de sus experiencias. Como jefe de servicio, tanto en la terapia asistencial, como en la docente, como en la investigación me he fundamentado en el acto científico, que es la ley de la que conocemos sus bases, que podemos reproducir experimentalmente en laboratorio. Lo que comentamos aquí en una gran parte tiene base científica, pero hay una parte que no la tiene.

¿Por qué un cirujano se interesa por estos temas? Trabajamos en un hospital de alta especialización en que recibimos pacientes muy graves de toda Cataluña, antes de la crisis de todo el Estado, de cáncer y de trasplantes, con trasplantes de hígados con unos índices de supervivencia muy altos. He estado muy cerca del dolor profundo del ser humano, tanto de los enfermos como de los familiares, y muy próximo a la muerte.

Tratamos de pacientes con muerte clínica: paro cardíaco, parada respiratoria y sin actividad mental que después de aplicar medidas de reanimación cardiorespiratoria a cabo de unos minutos conseguimos recuperarlos. En este intervalo de tiempo, los enfermos nos explican unas vivencias y unas experiencias realmente espectaculares.”

https://www.youtube.com/watch?v=iBAG7S1ueRY&list=TLPQMjEwNjIwMjMPL5cAGA_XMQ&index=3

Sigo al doctor Sanz Segarra y veo con plena claridad que habla con poder. Él es muy sencillo y muy generoso.